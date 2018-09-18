Лучший бюджетный фитнес браслет. Xiaomi Mi Band 2

2018-09-18, Автор - Ganibal; Продукт - Xiaomi Mi Band 2; [142]
Все кто ведет здоровый образ жизни, интересуется всеми показателями своего здоровья. Для этого есть фитнес браслеты. Несомненно многие компании. Создатели пытаются привлечь пользователей девайса дизайном и различными функциями, из-за чего идет не шуточная борьба за первое место. И поэтому мы решили создать подборку из бюджетных фитнес браслетов.

Xiaomi Mi Band 2

Браслет Xiaomi Mi Band 2 - один из популярных на сегодняшний день фитнес браслет. Имеет привлекательный внешний вид. Также можно установить различные виды ремешков от стандартных силиконовых, до стильных металлических браслетов. Защищен от влаги. Подключается к телефону по Bluetooth через специальное приложение.

Huawei Honor Band 3

Браслет Huawei Honor Band 3 - один из конкурентов Xiaomi, выполнен в строгом дизайне, также имеют возможность сменить ремешок. В магазине можно приобрести в оранжевом, черном и синем цвете. Одним из плюсом данного браслета является класс водонепроницаемости, в них можно плавать без опаски.

Garmin Vivosmart HR

Браслет Garmin Vivosmart HR - в данном браслете есть функция уведомлений с просмотром и ответом SMS, почты, Facebook, Twitter что является плюсом для них. Также можно настроить длину шагов и настроить под себя.

Amazfit Cor

Браслет Amazfit Cor - главным плюсом браслета является цветной IPS дисплей. Батареи хватает на 10 дней что достаточно не плохо для браслета с цветным дисплеем. Также есть функция оповещения о потере связи с телефоном.

US Medica CardioFit

Браслет US Medica CardioFit - один из самых легких фитнес браслетов за счет маленького дисплея. Есть функция оповещения СМС и звонков. Надежная застежка. Аккумулятор рассчитан до 5 дней активного пользования.

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