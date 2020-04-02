Лучший бюджетный монитор. AOC 24V2Q 23.8

Samsung C24F390FHI 23.5

ASUS VP249HR 23.8

Начнем статью с достаточно простого, но качественного монитора Samsung C24F390FHI 23.5, который обладает всеми необходимыми для нас параметрами и характеристиками. Диагональ монитора, как вы уже догадались из названия, составляет 23,5 дюйма, чего вполне хватает для комфортного просмотра фильмов или запуска современных игровых проектов. В этом плане производитель решил нас не удивлять чем-то невероятным, а просто сделал достойный монитор, который пригоден для решения простых задач. Собственно, благодаря этому он может похвастаться следующим своим преимуществом, которое для многих будет даже более привлекательным.Дело в том, что благодаря отсутствию 4К-разрешения, различных дополнительных бонусов и технологий монитор получил крайне низкую стоимость. И для пользователей, которые стеснены в средствах, но при этом очень хотят получить качественный продукт для своих целей, это решающее преимущество, которое сыграет решающую роль при выборе модели. Конечно, если у вас бюджет позволяет получить различные более продвинутые модели, то вы можете купить их, но при небольшом бюджете это лучшее решение на рынке на текущий момент. Именно по этой причине монитор и попал в нашу статью.

AOC 24V2Q 23.8

Дальше идет тоже достаточно доступное решение от компании ASUS, которое мы можем с уверенностью рекомендовать тем пользователям, которые очень хотят смотреть фильмы, сериалы и прямые трансляции из интернета сидя за столом. Диагональ монитора составляет 23,8 дюйма, с расстояния в метр-полтора картинка крайне четкая, сочная и комфортная для потребления контента, плюс вы всегда можете поиграть с комфортом в современные игры даже на слабом железе. Для определенной аудитории пользователей этот плюс тоже будет важен, ведь не у всех компьютер позволяет играть в разрешении 4К. Это тоже стоит учитывать.У данного монитора разрешение составляет 1920 на 1080 точек, благодаря чему пользователь получает достаточно высокую плотность пикселей. При этом вам не нужно иметь нереально мощный компьютер, который сможет вытянуть игру на 4К-разрешении. Да, качество изображения здесь тоже достаточно высокое, оно позволяет наслаждаться просмотром фильмов и прочего контента, углы обзора тоже большие. Да и нужно понимать, что компания ASUS длительное время находится на рынке, постепенно его завоевывая своими качественными продуктами. Не зря же мониторы бренда так хорошо продаются.

Xiaomi Mi Display 23.8

У компании AOC тоже весьма длинная история на рынке мониторов, которая позволяет нам быть уверенными в том, что мы получим качественный продукт. Сейчас многие могут сказать, что автор слишком часто делает акцент на качестве, но именно оно вас и должно интересовать при покупке. Монитор не смартфон, а значит, вы не будете менять его раз в два года, вы захотите купить монитор и не менять его лет пять как минимум. И покупая устройство на такое длительное время стоит понимать, что продукт должен быть выполнен из качественных материалов с хорошей матрицей и от достойного производителя, в которого вы верите.У модели AOC 24V2Q 23.8 тоже диагональ дисплея составляет 23,8 дюйма при разрешении 1920 на 1080 точек. Качество картинки крайне высокое, углы обзора тоже — можно даже в компании друзей фильм посмотреть или сериал любимый. При этом корпус монитора выполнен в стиле минимализм, у него нет лишних декоративных элементов или чего-то, что мешало бы пользователю получать контент. Получается крайне скромный гаджет, однако у него есть абсолютно все, что нужно потенциальному покупателю. А большего мы и не требуем за такие деньги — все же нужно понимать, что монитор бюджетный, а не флагманский.

LG 25UM58 25

Компанию Xiaomi все знают и достаточно давно — производитель вышел на рынок смартфонов много лет назад, активно продвигал свои доступные устройства, попутно предлагая пользователям различные другие гаджеты. Были и клавиатуры, и мышки, и зубные щетки, и весы, и даже маски. Теперь вот производитель решил выйти на рынок мониторов, представив весьма качественную модель Xiaomi Mi Display 23.8 за вполне разумные деньги. А нам, как говорится, большего и не нужно — если продукт достойно выглядит, хорош в плане характеристик и справляется с поставленными задачами, то что от него еще требовать.Диагональ дисплея у монитора составляет 23,8 дюйма, этого, как мы уже говорили ранее, хватает для просмотра фильмов, для игр, для работы с текстом и так далее. Конечно, чем больше диагональ, тем комфортнее пользоваться продуктом, но в целом производитель достаточно неплохо реализовал тонкие рамки, благодаря чему даже эта диагональ кажется большей. Добавляем сюда стильный дизайн и прочную подставку, которая не даст монитору шататься, и получаем отличный монитор за небольшую цену. Да, может вы не особо доверяете этому бренду, но стоит отметить, что с качеством и гарантийной поддержкой у компании проблем нет.

DELL P2418D 23.8

Собственно, компания LG на рынке мониторов находится очень давно — эта компания производит и сами матрицы для других компаний, и сами мониторы с телевизорами. Естественно, благодаря этому качество продукции у компании максимальное. У данной же модели LG 25UM58 25 нам понравилось соотношение параметров к стоимости — пользователь получает достаточно большой дисплей с высоким разрешением за вполне разумную цену. Большего требовать от бюджетного монитора явно никто не станет, особенно если речь идет о качественном продукте от известного бренда. Брать мониторы от малоизвестных компаний мы настоятельно не рекомендуем, в этом нет смысла.Из названия продукта можно догадаться о том, что у монитора диагональ дисплея составляет 25 дюймов при разрешении 2560 на 1080 точек. Плотность пикселей более высокая, так как 2К-разрешение в два раза четче выглядит, чем Full HD. На таком мониторе можно уже и фотографии обрабатывать, и фильмы смотреть в более высоком разрешении и все в таком духе. Отличный вариант для тех, кто может позволить себе запуск игр в таком разрешении, для слабых компьютеров все же лучше брать более доступный монитор из тех, что мы описали ранее.

Завершать нашу статью лучших доступных мониторов будет не совсем доступная модель DELL P2418D 23.8, которая создавалась специально для профессионалов, которые хотят много работать за компьютером и при этом не уставать и не портить зрение. У монитора разрешение составляет 2560 на 1440 точек, то есть это полноценное 2К-разрешение, которое обладает более высокой плотностью пикселей. Соответственно, читать текст или смотреть фильмы на таком экране более комфортно и приятно для глаз.В плане дизайна производитель тоже постарался — продукт обладает фирменным стилем, который сразу привлекает к себе внимание строгими линиями, стандартным набором дизайнерских решений и прочной подставкой. Отличный вариант как для дома, так и для работы в офисе.