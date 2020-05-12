Лучший чехол для Samsung Galaxy A20s

Подавляющее большинство современных смартфонов имеет одну общую проблему — производитель делает свои гаджеты излишне тонкими и легкими, так что пользователь при любом резком движении рискует остаться либо вовсе без смартфона, либо же с разбитым дисплеем и прочими тонкостями. Это очень неприятно и, что самое главное, дорого — ремонт даже недорогого современного гаджета обходится в почти треть стоимости нового устройства. Например, чехол для Samsung Galaxy A20s покупать нужно просто обязательно, так как без чехла гаджет проживет очень недолго в первозданном виде. Благо, вариантов чехлов очень много и они стоят недорого.

Например, приличной популярностью пользуются чехлы из силикона, так как они стоит очень дешево и при этом обладают всеми необходимыми для пользователя преимуществами. У чехла из силикона есть возможность защитить устройство от царапин и падений, есть все необходимое для того, чтобы вы наслаждались использованием смартфона в повседневной жизни, есть различные текстуры на тыльной стороне. Вы платите несколько сотен рублей и получаете вполне себе достойное решение для повседневного использования, при этом ваш гаджет полностью защищен от мелких и не очень повреждений.

Также есть вариант из пластика, который выполняет те же функции, что и модель из силикона. Вам достаточно нацепить такой чехол себе на смартфон, чтобы тот справлялся с царапинами при неаккуратном использовании. Конечно, чехол, который вы используете, через какое-то время тоже придет в негодность, но нужно понимать, что чехол заменить — десять секунд дела, особенно если вы покупаете более-менее качественную модель. Соответственно, куда легче и дешевле заменить чехол, чем идти в сервисный центр и менять весь корпус целиком. Думаем про экономию личных средств в первую очередь.

Кроме того, не забывайте, что при бережном использовании гаджета в чехле смартфон останется идеальным после того, как вы этот чехол с него снимете. Это отличная новость для тех, кто спустя год или два продает одно устройство, дабы купить вариант поновее. При таком сценарии использования пользователь может с комфортом пользоваться гаджетом длительное время, потом снять чехол и продать гаджет с довольно высокой стоимостью, ведь у продукта не будет потертостей на корпусе или царапин различных. В этом плане чехлы нам очень нравятся, ведь у них просто не недостатков.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A20s
Обзоры:
Предварительный обзор Redmi K30 5G. Очень крутой флагманПредварительный обзор Redmi K30 5G. Очень крутой флагман
Обзор Mate 30 Pro 8/256GB. Официальный старт в России без Google сервисовОбзор Mate 30 Pro 8/256GB. Официальный старт в России без Google сервисов
Обзор BQ 5732L Aurora SE. Лучший смартфон до 8000 рублей?Обзор BQ 5732L Aurora SE. Лучший смартфон до 8000 рублей?
Новости:
Недорогой смартфон iQOO Neo3 можно предзаказать с полугодовой гарантией

Совсем недавно в Китае стартовали продажи смартфона iQOO Neo3, который может похвастаться топовыми характ...
Samsung Galaxy Note 20 без Ultra

Если вы следите за рынком смартфонов, то знаете, что крупнейшие компании то и дело повышают стоимость сво...
Лучший чехол для Samsung Galaxy A10s

К большому сожалению современных пользователей, все новые смартфоны выходят в продажу не шибко надежными ...
Обзор NZXT Kraken X73 (RL-KRX73-01). Обновленная система водяного охлажденияОбзор NZXT Kraken X73 (RL-KRX73-01). Обновленная система водяного охлаждения
Обзор Hoover TCP 2010 019 CAPTURE. Недорогой мешковый пылесосОбзор Hoover TCP 2010 019 CAPTURE. Недорогой мешковый пылесос
Обзор Marshall Monitor II ANC. Наушники с активным шумоподавлениемОбзор Marshall Monitor II ANC. Наушники с активным шумоподавлением
Лучшая видеокарта NVIDIA GTX 1660 Super. GIGABYTE GeForce GTX 1660 SUPER ОС (GV-N166SOC-6GD)Лучшая видеокарта NVIDIA GTX 1660 Super. GIGABYTE GeForce GTX 1660 SUPER ОС (GV-N166SOC-6GD)
Обзор Xiaomi Bluetooth Wireless Computer Speaker. Беспроводные колонки для ноутбука и ПКОбзор Xiaomi Bluetooth Wireless Computer Speaker. Беспроводные колонки для ноутбука и ПК
Обновление исправляет зависание в камере...
Обновление исправляет зависание в камереПримерно месяц назад владельцы топовой зеркальной камеры Canon 1D X Mark III начали жаловаться на серьезн...
Смартфон Honor 30S получил камеру разреш...
Смартфон Honor 30S получил камеру разрешСетевые источники поделились подробностями о смартфоне Honor 30S, выход которого ожидается 30 марта. Утве...
Смартфон Lenovo Legion получит поддержку...
Смартфон Lenovo Legion получит поддержкуКомпания Lenovo поделилась информации, о том что телефон Legion Gaming получит поддержку быстрой зарядки ...
Mojang объявили дату релиза Minecraft Du...
Mojang объявили дату релиза Minecraft DuРазработчики Mojang объявили дату релиза Minecraft Dungeons для консолей и персональных компьютеров. ...
Убийства по открыткам ...
Убийства по открыткам Криминальный детектив снятый по сц...
SK Hynix будет по-новому строить многокр...
SK Hynix будет по-новому строить многокрКорпорация Xperi объявила о заключении нового лицензионного соглашения на патент и технологию с SK hynix,...
Разработчик компьютерной игры Control вы...
Разработчик компьютерной игры Control выПопулярная игра Control получит новое расширение под названием The Foundation. The Foundation было объявл...
Защищаем Honor V30 Pro от царапин и скол...
Защищаем Honor V30 Pro от царапин и сколУ абсолютно всех современных смартфонов одна общая проблема — они очень хрупкие, что приводит постоянным ...
Представлен объектив Voigtlander Nokton...
Представлен объектив Voigtlander NoktonКомпания Cosina представила полнокадровый объектив Nokton 35mm f/1.2 Aspherical III с креплением Leica M,...
Honor 9X Lite слили до релиза...
Honor 9X Lite слили до релизаВ последнее время мы стали устойчиво привыкать к тому, что современные смартфоны, даже не очень популярны...
Epic Games приобретает компанию, стоящую...
Epic Games приобретает компанию, стоящуюEpic Games в четверг объявила, что приобрела Cubic Motion, давнего партнера и лидера в технологии лицевой...
VIVIFY выпускает игровой кабель ARQUUS W...
VIVIFY выпускает игровой кабель ARQUUS WVIVIFY, ведущий бренд оптоволоконных кабелей премиум-класса, с радостью представляет ПК-версию VIVIFY ARQ...
Обзор Silicon Power Cell C100. Компактный Power Bank на 10000 мАчОбзор Silicon Power Cell C100. Компактный Power Bank на 10000 мАч
Обзор Corsair 110R Black (CC-9011183-WW). Недорогой корпус с закаленным стекломОбзор Corsair 110R Black (CC-9011183-WW). Недорогой корпус с закаленным стеклом
Обзор Creative T100. Hi-Fi система для ПК и ноутбуковОбзор Creative T100. Hi-Fi система для ПК и ноутбуков
Обзор Amazfit Stratos 3. Умные часы для настоящих спортсменовОбзор Amazfit Stratos 3. Умные часы для настоящих спортсменов
Обзор ELARI KidPhone Fresh. Детские часы с мониторингомОбзор ELARI KidPhone Fresh. Детские часы с мониторингом
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor