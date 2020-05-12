Лучший чехол для Samsung Galaxy A30s

Начнем с того, что тыльная панель этого смартфона предпочтительно глянцевая, так что пользователь в любом случае в ближайшем будущем заметит на ней царапины, которые будут хорошо видны. Если для вас это проблема, а для большинства пользователей так и есть, то обязательно стоит присмотреться к покупке хотя бы чехла из силикона, так как это достаточно доступное и легкое решение, которое совершенно не портит ощущения во время использования гаджета. Например, есть прозрачные варианты, которые к тому же еще и позволяют наслаждаться оригинальным рисунком на тыльной стороне устройства.
Есть чуть более дорогие варианты чехлов из пластика, которые тоже достаточно привлекательно выглядят и при этом обладают минимальным весом. Этого хватит, чтобы вы каждый день носили гаджет, бросали его на любую поверхность без страха остаться с некрасивым гаджетом. Пластик со временем тоже портится и царапается, но вы можете снять чехол, заменить его на что-то свежее и вновь ходить с полноценным устройством. Нужно понимать, что ремонт смартфона намного дороже, чем покупка нового чехла даже от самого известного производителя аксессуаров.
Есть еще вариант взять чехол-книжку, который будет защищать не только тыльную панель, но и лицевую. Это очень приятно, так как пользователь может не покупать дополнительно стекло защитное или пленку, хотя такой чехол более громоздкий и требует от пользователя дополнительного привыкания. Все же далеко не всем подходит чехол с защитной панелью на лицевой стороне, которая достаточно сильно влияет на сценарии использования смартфона в повседневной жизни. Однако мы рекомендуем и к таким чехлам тоже присмотреться, ведь они смотрятся весьма и весьма приятно, да и стоят недорого.