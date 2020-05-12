Лучший чехол для Samsung Galaxy A30s

Современные смартфоны выглядят достаточно привлекательно и стильно, но обладают одним весомым недостатком — пользователи просто не могут комфортно длительное время пользоваться гаджетом, так как он собирает на себя все царапины и сколы. Это действительно проблема, так как некоторые пользователи хотят спустя год или два продать свой гаджет, дабы доложить денег и купить что-то более свежее. Однако, к примеру, чехол для Samsung Galaxy A30s является обязательным элементом, без которого гаджет очень быстро теряет товарный вид. Если вы хотите долго гаджет использовать, то обязательно нужно покупать аксессуар для защиты от царапин.

Начнем с того, что тыльная панель этого смартфона предпочтительно глянцевая, так что пользователь в любом случае в ближайшем будущем заметит на ней царапины, которые будут хорошо видны. Если для вас это проблема, а для большинства пользователей так и есть, то обязательно стоит присмотреться к покупке хотя бы чехла из силикона, так как это достаточно доступное и легкое решение, которое совершенно не портит ощущения во время использования гаджета. Например, есть прозрачные варианты, которые к тому же еще и позволяют наслаждаться оригинальным рисунком на тыльной стороне устройства.

Есть чуть более дорогие варианты чехлов из пластика, которые тоже достаточно привлекательно выглядят и при этом обладают минимальным весом. Этого хватит, чтобы вы каждый день носили гаджет, бросали его на любую поверхность без страха остаться с некрасивым гаджетом. Пластик со временем тоже портится и царапается, но вы можете снять чехол, заменить его на что-то свежее и вновь ходить с полноценным устройством. Нужно понимать, что ремонт смартфона намного дороже, чем покупка нового чехла даже от самого известного производителя аксессуаров.

Есть еще вариант взять чехол-книжку, который будет защищать не только тыльную панель, но и лицевую. Это очень приятно, так как пользователь может не покупать дополнительно стекло защитное или пленку, хотя такой чехол более громоздкий и требует от пользователя дополнительного привыкания. Все же далеко не всем подходит чехол с защитной панелью на лицевой стороне, которая достаточно сильно влияет на сценарии использования смартфона в повседневной жизни. Однако мы рекомендуем и к таким чехлам тоже присмотреться, ведь они смотрятся весьма и весьма приятно, да и стоят недорого.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A30s
Обзоры:
Обзор плюсов и минусов Philips S397. Ультрабюджетник с хорошей автономностью Обзор плюсов и минусов Philips S397. Ультрабюджетник с хорошей автономностью
Обзор Huawei P40 Pro. Удачное продолжение P-серииОбзор Huawei P40 Pro. Удачное продолжение P-серии
Обзор OnePlus 7 8/256GB. Недорогой флагманский смартфонОбзор OnePlus 7 8/256GB. Недорогой флагманский смартфон
Новости:
Смартфон OnePlus 8 Pro позирует на качественных изображениях

Авторитетный инсайдер Мукул Шарма поделился качественными фото нового флагманского устройства OnePlus 8 P...
Huawei Mate Xs показали на рендерах

На просторах интернета появилась информация о новом смартфоне Huawei Mate Xs, который, вероятно, вскоре б...
Redmi готовит смартфон с 48 Мп камерой

В последнее время производителям смартфонов достаточно тяжело привлекать к себе внимание аудитории, так к...
Обзор Thermaltake Core P5 Green Edition (CA-1E7-00M8WN-00). Лучший открытый стенд?Обзор Thermaltake Core P5 Green Edition (CA-1E7-00M8WN-00). Лучший открытый стенд?
Обзор NZXT Kraken X73 (RL-KRX73-01). Обновленная система водяного охлажденияОбзор NZXT Kraken X73 (RL-KRX73-01). Обновленная система водяного охлаждения
Обзор Hoover TCP 2010 019 CAPTURE. Недорогой мешковый пылесосОбзор Hoover TCP 2010 019 CAPTURE. Недорогой мешковый пылесос
Обзор Marshall Monitor II ANC. Наушники с активным шумоподавлениемОбзор Marshall Monitor II ANC. Наушники с активным шумоподавлением
Лучшая видеокарта NVIDIA GTX 1660 Super. GIGABYTE GeForce GTX 1660 SUPER ОС (GV-N166SOC-6GD)Лучшая видеокарта NVIDIA GTX 1660 Super. GIGABYTE GeForce GTX 1660 SUPER ОС (GV-N166SOC-6GD)
Получите Assassin's Creed 2 бесплатно на...
Получите Assassin's Creed 2 бесплатно наВидеоигра "Assassin's Creed 2" до сих пор считается лучшей в оригинальной трилогии. Если вы до сих пор не...
Хакеры в 2019 году заработали рекордные ...
Хакеры в 2019 году заработали рекордные С каждым годом растет число хакеров, которые используют свои навыки, чтобы помочь корпорациям и правитель...
Huawei P40 Lite 5G получит квадрокамеру ...
Huawei P40 Lite 5G получит квадрокамеру Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Huawei P40 Lite 5G, выход которого ожидается в бли...
Экшн-камера Rich S222 с гидроизоляцией...
Экшн-камера Rich S222 с гидроизоляциейЭкшен-камеру Rich S222 можно носить на руке как часы, благодаря комплектному ремешку. ...
Обзор CORSAIR iCUE 465X RGB (CC-9011188-...
Обзор CORSAIR iCUE 465X RGB (CC-9011188-Сегодня героем нашего обзора будет корпус CORSAIR iCUE 465X RGB с поддержкой управляемой подсветки iCUE L...
MPOW Cheetah MBH6 беспроводные спортивны...
MPOW Cheetah MBH6 беспроводные спортивныMPOW Cheetah MBH6 это беспроводные спортивные наушники. ...
Новый тактический шутер для Android и iO...
Новый тактический шутер для Android и iOShadowgun War Games - бесплатный шутер от первого лица, но на этот раз вы будете играть на арене против п...
Обновленный игровой ноутбук Razer Blade ...
Обновленный игровой ноутбук Razer Blade Компания Razer начала принимать заказы на обновленный игровой лэптоп Blade 15, который был представлен в ...
HMD Global готовит презентацию новинок...
HMD Global готовит презентацию новинокКак вы все знаете, из-за коронавируса многие выставки и мероприятия были отменены, так что на рынке элект...
Новый ноутбук Huawei получит процессор R...
Новый ноутбук Huawei получит процессор RНи для кого не секрет, что компания Huawei активно оснащает свои ноутбуки процессорами от AMD, а недавний...
Mount & Blade II: Bannerlord - самая усп...
Mount & Blade II: Bannerlord - самая успПосле 8 летнего затишья, разработчики видеоигры выпустили видеоигру Mount & Blade II: Bannerlord 30 марта...
Бюджетный хит Redmi Note 9 выходит в про...
Бюджетный хит Redmi Note 9 выходит в проКомпания Redmi дала старт глобальным продажам потенциального хита Redmi Note 9, который изначально продав...
Обзор Candy FCPK626XL/E. Духовой шкаф с гидролизной и пиролитической очисткойОбзор Candy FCPK626XL/E. Духовой шкаф с гидролизной и пиролитической очисткой
Обзор AOC GAMING 27G2U. Игровой IPS-монитор с FreeSyncОбзор AOC GAMING 27G2U. Игровой IPS-монитор с FreeSync
Обзор Transcend 330S (TS128GUSD330S). Высокоскоростные карты памятиОбзор Transcend 330S (TS128GUSD330S). Высокоскоростные карты памяти
Обзор ZTE Blade A5 (2020) 2/32GB. Недорогой смартфонОбзор ZTE Blade A5 (2020) 2/32GB. Недорогой смартфон
Обзор Intego VX-1100S. Сигнатурный комбо-видеорегистратор с управлением жестамиОбзор Intego VX-1100S. Сигнатурный комбо-видеорегистратор с управлением жестами
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor