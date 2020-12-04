Лучший флагманский смартфон. Apple iPhone 12 128GB

Samsung Galaxy S20

Выбирая флагман у пользователя слишком много вариантов — производители за безумные деньги предоставляют возможность получить буквально что-угодно. Мы же решили отобрать из довольно приличных размеров списка лучшие варианты, чтобы вы могли получить действительно лучшее из того, что есть на рынке.

Apple iPhone 12 128GB

Корейский производитель достаточно долго на рынке смартфонов и с момента запуска Android продолжает занимать ведущие места в топе по продажам. Виной тому — качество сборки, надежность, отличные дизайнерские решения и производительный процессор, естественно. Всё это производитель совместил в своем новом флагманском смартфоне Samsung Galaxy S20, который не только стильно выглядит, но и обладает лучшей системой камер на рынке. Производитель использует дорогие сенсоры и хорошую оптику, так что качество снимков будет просто идеальное. Для многих пользователей это действительно важный момент, ведь каждый хочет делать качественные фотографии.Также смартфон может похвастаться достаточно привлекательным дисплеем с диагональю 6,2 дюйма при разрешении 3200 на 1440 точек — этого предостаточно, чтобы пользователь мог наслаждаться просмотром различного развлекательного контента, листал социальные сети и просто общался с другими людьми. Конечно, имеется достаточно памяти для хранения личного контента, целых 128 гигабайт, плюс 8 гигабайт оперативной памяти, мощный процессор и прочие мелочи. Среди флагманских устройство это явно фаворит, который точно стоит своих денег. А ещё производитель обновит ОС до Android 11 со дня на день.

OnePlus 8T 8/128GB

Конечно, не упомянуть новый флагман компании Apple тоже нельзя, так как производитель явно умеет делать премиальные продукты и весьма успешно их продаёт вот уже столько лет. Новинка обладает стильным дизайном, который явно был основан на смартфоне iPhone 5S, который продавали семь лет назад. Теперь производитель решил его возродить, предоставив пользователям возможность насладиться былой классикой. Это, безусловно, хорошая новость для тех, кто хочет получить стильное устройство за разумные деньги и пользоваться им много лет не переживая о том, что продукт устареет. Стоит отметить, что тот же iPhone 5S по сей день получает обновления прошивки, что говорит о многом.В плане характеристик новинка, конечно, конкурентам тоже не уступает — производитель использует все свои фирменные фишки в плане развития процессоров и систем-на-чипе. Так что играть в игры или монтировать видео на смартфоне вы сможете с полным комфортом, особенно если речь идет о какой-то сложной работе. При этом устройство тоже может похвастаться качественной системой камер, продвинутым дисплеем без мерцания и прочими мелочами, которые нам так нравятся. Да, цена у гаджета выше, чем у некоторых конкурентов, но это обусловлено надежностью и долговечностью. Пользователь сможет с комфортом пользоваться устройством хоть пять лет.

Google Pixel 5 8/128GB

Какое-то время назад компанию OnePlus не воспринимали серьезно, так как производитель только вышел на рынок и продавал хорошие устройства, но на звание лучших они немного недотягивали. Теперь ситуация изменилась, так как производитель стал делать действительно лучшие гаджеты из того, что есть на рынке. И OnePlus 8T — яркий тому пример. Производитель использует мощнейший процессор компании Qualcomm, при имеется приличный запас оперативной и встроенной памяти, весьма привлекательный дисплей с высоким разрешением и фронтальной камерой, встроенной в сам экран. Уже этого достаточно, чтобы пользователь наслаждался своим флагманом в полную силу и даже не думал о недостатке мощности, например.Особое внимание производитель уделил системе камер, которая состоит из нескольких сенсором с разными объективами. Благодаря этому пользователь может снимать как портреты, так и панорамные снимки, при этом есть различные софтверные дополнения, улучшающие качество снимком. Для мобильного фотографа — самое то. При этом на смартфоне можно с комфортом играть в игры, получать удовольствие от просмотра фильмов и сериалов, с удовольствием заниматься любыми задачами. А еще устройство обладает уникальной прошивкой для операционной системы, что тоже весьма привлекательно на самом деле — работает она плавно.

ASUS Rog Phone 3 12/512GB

Компания Google тоже активно выпускает свои смартфоны, среди которых достаточно много классных гаджетов, которые за свои деньги дают приличную производительность и набор возможностей. Но апогеем развития смартфонов компании стала модель Google Pixel 5, которая выглядит очень круто на фоне конкурентов. Главная особенность устройства, конечно, заключается в качестве фотографии — пользователь благодаря искусственному интеллекту и различным алгоритмам Google может делать феноменальные фотографии. Конечно, качество изображения во многом зависит от условий съемки, но в данном случае алгоритмы справляются очень хорошо. Для фанатов качественных фото это, пожалуй, весомое преимущество.При этом устройство оборудовано процессором скорее среднего класса, который примерно на 10% слабее флагманской модели, но стоит гораздо дешевле. В итоге пользователь получает шикарный дисплей, все самые свежие прошивки операционной системы, достаточно качественную камеру и приличный объем памяти. Всего этого достаточно, чтобы устройство от крупнейшей компании в мире пользовалось спросом на рынке и продавалось за разумные деньги. Правда, в России заказать устройство напрямую от Google нельзя, но у крупных ритейлеров устройства есть.

Завершать подборку действиельно крутых смартфонов будет флагман от компании ASUS, который обладает безумной производительностью и характеристиками. Производитель решил дать потенциальному покупателю возможность получить идеальное устройство для запуска мобильных игр, и у него отлично получилось. Смартфон оборудован самым производительным процессором на рынке, у него 12 гигабайт оперативной памяти и 512 гигабайт встроенного хранилища. Этого предостаточно, чтобы пользователь мог с удовольствием играть в самые тяжелые игры с самыми высокими настройками графики без каких-либо проблем. Согласитесь, для флагманского смартфона это более чем достойное преимущество.Естественно, на этом особенности гаджета не заканчиваются, так как производитель позаботился и о дополнительных бонусах продукта. Здесь и достаточно большой дисплей с высоким разрешением, и качественная система камер, и даже уникальная система охлаждения. Более того, производитель позаботился о том, чтобы пользователь мог купить себе аксессуары, улучшающие игровой опыт. Для фаната мобильных игр это — лучший флагман. Да и не только для поклонника видеоигр, но и в целом для любого пользователя.