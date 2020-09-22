Лучший iPhone. Apple iPhone 11 64GB

Apple iPhone 8 64GB

До релиза iPhone 12 осталось совсем чуть-чуть, но пользователи все же интересуются, какой лучше всего смартфон Apple лучше купить прямо сейчас. Мы решили ответить на этот вопрос, чтобы вы понимали, на что стоит обратить свое внимание, а что стоит сразу обходить стороной. Благо, у нас было из чего выбирать.

Apple iPhone SE (2020) 64GB

Наиболее доступным устройством, которое мы можем посоветовать к покупку на текущий момент, ялвяется смартфон Apple iPhone 8 с объёмом памяти 64 гигабайта. Стоит отметить, что подавляющему большинству пользователей данного объема памяти будет предостаточно, чтобы наслаждаться всеми функциями смартфона в полном комфорте. Все же у гаджета имеется большой дисплей, на котором можно играть в игры или общаться в социальных сетях, при этом имеется кнопка Home, которая сканирует отпечаток пальцев и дает возможность работать с устройством более комфортно и спокойно. Уже этого достаточно, чтобы мы могли с легкостью посоветовать данный смартфон всем желающим, кто только хочет себе яблочный гаджет за адекватные деньги.Стоит отметить, что в плане второстепенных бонусов устройство тоже достаточно неплохо себя показывает — пользователь может снимать качественные фотографии и видео, получать удовольствие от работы с программами или общаться с друзьями в мессенджерах. При этом гаджет достаточно компактный и легкий, на него крайне легко найти различные аксессуары вроде чехлов или защитных стекол, да и само устройство проработает у вас длительное время без каких-либо проблем. Настоятельно рекомендуем присмотреться к гаджету, он своих денег точно стоит.

Apple iPhone Xr 64GB

Собственно, компания Apple достаточно активно работает над тем, чтобы привлекать внимание к своим относительно доступным устройствам. К примеру, производитель активно использует старые корпуса, комплектующие и прочие элементы, чтобы делать классные смартфоны с адекватной стоимостью. Речь идет, конечно же, о смартфоне iPhone SE, который был представлен в 2020 году. Смартфон достаточно хорошо укомплектован камерами и прочими деталями, которые позволяют работать с комфортом, играть в игры и так далее. Кроме того, пользователь может снимать качественные фотографии и видео, что тоже достаточно важно на самом деле, особенно если вам нужен именно такой продукт.В плане аппаратной начинки этот смартфон проигрывает более современным решениям и флагманам, но разница на самом деле не такая уж и заметная. Поиграть в абсолютно любые игры вы сможете, получить удовольствие от процесса — тоже. При этом экран достаточно большой, корпус компактный, операционная система обновляется и получает свежие патчи безопасности. Для смартфона от компании Apple, которая обычно не выпускает доступных продуктов, это действительно прорыв. Не зря именно этот гаджет пользуется невероятной популярностью на рынке с самого релиза — потенциальным покупателям нравится возможность получить доступный гаджет от Apple.

Apple iPhone 11 64GB

Конечно, если речь зашла об относительно доступных смартфонах яблочной компании, то нам стоит поговорить о модели iPhone Xr, которая пользуется повальной популярностью на рынке. Дело в том, что производитель в год релиза этого смартфона показал новый дизайн корпуса с вырезом в верхней части, с большим дисплеем на всю лицевую панель и так далее. Но если у пользователей не хватало денег на покупку флагманского гаджета, то они просто брали смартфон iPhone Xr, который тоже выглядит очень круто и отлично справляется со всеми поставленными задачами. Удивительно, но производительности смартфона до сих пор хватает даже самым придирчивым пользователям, которые даже в игры играют по сей день.Да, стоит сразу отметить, что здесь используется не самый производительный процессор от компании Apple, так что если вы хотите получить прямо максимум возможностей, то стоит присмотреться к более дорогой модели. Это все же доступный вариант, который создавался для других целей. Также стоит сказать, что если вы много времени тратите в социальных сетях, то новый формат дисплея iPhone Xr тоже должен понравится, ведь у него довольно высокая яркость, приличное разрешение и отличные углы обзора. Что может быть лучше в конечном итоге для того, что хочет купить смартфон на многие годы и быть в нем уверенным на все сто.

Apple iPhone 11 Pro 64GB

Также обязательно стоит обратить своё внимание на смартфон iPhone 11, который на текущий момент является действительно лучшим решением на рынке. Дело в том, что производитель представил этот гаджет в качестве основного флагмана — устройство получило новый классный дисплей, более продвинутую систему камер, производительную аппаратную составляющую и все в таком духе. Для многих пользователей это действительно важно, так как покупая флагман хочется иметь возможность делать все, что захочешь — хоть в игры играть, хоть видео монтировать, хоть общаться в социальных сетях. И iPhone 11 это умеет на триста процентов, ведь устройство было представлено только в прошлом году.Очень многие пользователи покупают устройство для того, чтобы получить возможность снимать качественные снимки. Например, пользователь хочет заниматься мобильной фотографией — с покупкой iPhone 11 он получает достаточно компактное устройство, которое умеет снимать как портреты, так и фото на широкоугольную линзу. То есть, это универсальное решение — это не только флагман для игр и развлечений, но и достаточно продвинутое решение для тех, кто хочет создавать контент. Для этих пользователей у смартфона есть всё необходимое, что позволит выжать из флагмана максимум возможностей.

Завершает нашу статью достаточно продвинутый смартфон компании Apple, который снимает даже лучше предыдущего варианта. Стоит сказать, что у смартфона iPhone 11 Pro уже три основных камеры, благодаря чему пользователь получает больше возможностей для работы с контентом — можно красиво снимать архитектуру или природу на широкоугольный объектив, можно делать портреты, можно использовать телевик. При этом качество снимков, конечно же, максимально привлекательное и ничего лучше от смартфонов вы точно получить не сможете, это факт. А ведь это даже не половина преимуществ, которые предоставляет этот смартфон своим пользователям.В плане производительности у iPhone 11 Pro тоже проблем никаких нет, так как в смартфоне установлен самый мощный на текущий момент мобильный процессор. Он с легкостью запускает абсолютно любые игры, предоставляет возможность монтировать видео или обрабатывать фотографии, общаться в социальных сетях, наслаждаться различным контентом. Да, за это пользователь должен будет заплатить немного больше, чем за предыдущие модели смартфонов, но, с другой стороны, взамен вы получаете действительно лучший смартфон на рынке на текущий момент. Все же в этом случае есть за что платить, согласитесь.