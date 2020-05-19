Лучший игровой монитор с 2К-разрешением. MSI Optix MAG27CQ 27

MSI Optix MAG27CQ 27

Выбор игрового монитора — задача не из легких. Нужно удалить внимание массе компонентов, прочитать о важности того или иного параметра в описании монитора, плюс нужно потратить тьму времени на то, чтобы определить, какой именно монитор подходит под ваши конкретные задачи, после чего уже преступить к выбору. Это тяжело и очень долго — некоторые пользователи просто сдаются, дабы взять любой подходящий по стоимости монитор. Мы же решили сегодня вам в этом помочь, дабы вы выбрали идеальный монитор для игр в разрешении 2К. Это оптимальный выбор на тот случай, если 4К ваш компьютер не тянет.

HP OMEN 27 27

Компания MSI давно находится на рынке компьютерных компонентов, но на рынок мониторов, да еще и игровых, компания вышла относительно недавно. Удивительно, но с первого же запуска у производителя получилось сделать классные продукты, среди которых явно стоит выделить модель MSI Optix MAG27CQ 27. Это достаточно крутой монитор, который выглядит привлекательно и обладает весьма приличными характеристиками, что для потенциального покупателя, естественно, крайне важно. Так что если вы выбираете себе монитор для игр в 2К, то на эту модель стоит обязательно обратить своё внимание.Начнём с того, что данный монитор может похвастаться матрицей типа VA, которая обладает достаточно хорошей цветопередачей, отличными углами обзора и высокой яркостью. Для геймера эти параметры важны, так как качество картинки напрямую влияет на ощущения от игрового процесса. Диагональ дисплея, естественно, составляет 27 дюймов, разрешение достигает 2560 на 1440 точек, плотность пикселей достаточно высокая, дабы вы могли наслаждаться шикарным изображением на дисплее. Требовать большего от монитора не стоит, хотя у этой модели есть и целый ряд дополнительных бонусов.

ASUS VG27AQ 27

У компании HP тоже достаточно приличный опыт работы на рынке мониторов, только этот производитель обычно делал устройства для дома или офиса, тогда как игровых решений у компании не было. Некоторое время назад производитель принял решение выпускать в продажу ещё и мониторы игрового формата, которые достаточно быстро обрели популярность и начали привлекать аудиторию со всего мира. Очевидные преимущества — пользователь получает высокое качество сборки и дорогие материалы, чего многим уже достаточно, дабы наслаждаться происходящим на дисплее. Ведь когда монитор качественный, то и работать с ним куда приятнее.Конечно, в плане параметров устройство тоже достаточно привлекательно выглядит — у пользователя есть и широкие углы обзора, и реалистичная цветопередача, и высокая частота обновления кадра, и масса других преимуществ, которые действительно выглядят интересным решением. Для игровых задач данный ноутбук подходит просто идеально, особенно если вы хотите не просто игровое решение, но и стильный монитор на рабочий стол. В этом плане у HP OMEN 27 27 проблем нет — производитель позаботился, чтобы гаджет на рабочем столе выглядет достаточно ярко и современно.

Samsung C27JG50QQI 26.9

Естественно, у мониторов ASUS тоже достаточно высокое качество сборки и отличные характеристики за вполне разумную сумму. Стоит отметить, что в большинстве ситуаций именно оптимальная стоимость в сравнении с конкурентам играет решающую роль, так как пользователи не всегда готовы отдавать громадные деньги за игровой монитор, тем более с разрешением 2К. Некоторые производители учитывают данный момент, а некоторые нет. Именно эта модель нам кажется максимально привлекательной в плане стоимости, так как ASUS VG27AQ 27 действительно обладает всеми необходимыми для пользователя преимуществами.Также нужно отметить, что именно этот монитор достаточно часто используется на различных турнирах по киберспорту, так как геймерам нравится диагональ, качество изображения и частота обновления дисплея. Все же для профессионалов эти параметры очень важны, а именно у этого монитора с ними нет никаких проблем. Кроме того, нужно понимать, что здесь есть различные дополнительные бонусы, которые позволяют удобнее играть в шутеры, к примеру. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с ASUS VG27AQ 27, так как на текущий момент это буквально одним из лучших мониторов на современном рынке.

Philips 245E1S 23.8

Самым строгим монитором в плане дизайна выступит модель Samsung C27JG50QQI 26.9, которая не может похвастаться ярким дизайном с подсветкой и прочими бонусами. Мы привыкли к тому, что практически все игровые решения выглядят, как новогодняя елка, но на самом деле это не совсем так, ведь некоторые производители делают упор на качество изображения, тогда как все остальные параметры уходят на задний план. Так случилось и с этим устройством, ведь в плане внешнего вида это совершенно обычный монитор с офисным дизайном корпуса. Лицевая панель скромная, подставка V-образная, на тыльной стороне располагается однотонная панель из черного пластика.Правда, это не мешает монитору быть просто шикарным устройством для работы и отдыха. Например, пользователь может с полным комфортом наслаждаться играми на высокой частоте кадров, так как здесь частота обновления дисплея составляет 144 герца. Тоже можно похвалить монитор за наличие довольно продвинутых характеристик вроде максимальной яркости или углов обзора, да и сама матрица достаточно дорогая и качественная, ведь сама компания Samsung ее и производит. Шикарный вариант для тех, кто не горит желанием тратить много денег на монитор с подсветкой.

Заканчивать нашу статью будем монитором Philips 245E1S 23.8, который, конечно, не совсем позиционируется производителем, как вариант для геймеров. Скорее всего, это просто идеальный продукт для тех, кто хочет 2К-разрешение за вполне разумные деньги и при этом не особо хочет переплачивать за технологии, которые не будут в ближайшем будущем использовать. Скажем сразу — Philips 245E1S 23.8 был выбран исключительно из-за стоимости в четырнадцать тысяч рублей, так как за эти деньги получить нечто более привлекательное достаточно тяжело, практически нереально. Здесь же вы получаете тот же перечень характеристик, что и у более дорогих моделей.Например, у этого монитора имеется диагональ дисплея 23,8 дюйма — это практически идеальное разрешение, чтобы играть в игры, наслаждаться просмотром фильмов или сериалов. Более того, пользователь получит просто море удовольствия от матрицы этой модели, которая выполнена по современным технологиям и может похвастаться яркостью, реалистичностью цветопередачи и прочими бонусами, которые нужны потенциальному покупателю. Это яркий пример того, что если пользователь хочет получить игровой монитор в строгом дизайне, то он его явно получит без каких-либо проблем. Вопрос только в том, понравится ли вам офисный внешний вид этой модели или нет. Но, за эти деньги смотреть на дизайн было бы странно.