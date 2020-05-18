Лучший игровой ноутбук. Acer Nitro 5 AN515-54

ASUS ROG Strix G GL531

На современном рынке игровых ноутбуков очень много различных моделей, которые отлично справляются со всеми релизами, предоставляя возможность наслаждаться красивой картинкой и плавной частотой кадров. Проблема только в том, что в таком обилии моделей тяжело выбрать то, что вам действительно нужно. Множество моделей, сложный выбор, разные модели с различными бонусами. Мы решили упростить вам задачу, чтобы пользователь, который все же решился на столь дорогое приобретение, мог с комфортом заниматься своими делами, а не тратить месяц на выбор и разбор в характеристиках. Итак, давайте присматриваться.

Lenovo Legion Y520

Компания ASUS на рынке игровых устройств находится уже достаточно давно, так что проблем с завоеванием внимания геймеров у неё нет совершенно. Вот и с случае с ASUS ROG Strix G531GT-AL029 тоже получилось достаточно интересно — производитель взял и выпустил весьма стильное решение, которое не только выглядит привлекательно, но и сразу приковывает внимание пользователя яркой подсветкой корпуса и клавиатуры. Это вроде мелочь, но на самом деле ноутбук и права выглядит достаточно круто, особенно если вы большой фанат поиграть ночью в различные видеоигры.Ночью, конечно, подсветка устройства раскрывает себя во всей красе, ведь пользователь может совершенно спокойно даж не смотреть на клавиатуру, чтобы понять, какая и где расположены клавиши. Конечно, в плане производительности тоже нет никаких вопросов, так как компания поставила сюда довольно современное компьютерное железо, которое обладает достаточным набором преимуществ и играть в игры с комфортом вы точно сможете. Особенно это понравится тем, кто за ноутбуком планирует не только играть, но и, к примеру, монтировать видео или заниматься ведением прямых трансляций. В этом направлении ASUS ROG Strix G531GT-AL029 тоже отлично справляется с поставленными задачами.

MSI GF63 Thin 9RCX

Компания Lenovo находится на рынке ноутбуков намного дольше, чем многие могли бы подумать, и на текущий момент обладает достаточно достойными продажами. Благодаря этому можно сказать, что компания делает не только хорошие ноутбуки, но и лучшие модели за свои деньги. Данный ноутбук, который мы выбрали, является не только отличным решением в плане комфорта работы и прочих бонусов, но и довольно достойным решением для тех, кто хочет играть в мобильном режиме. Ведь игровой ноутбук можно взять в любую точку мира, там запустить свою игру и наслаждаться красивой картинкой на дисплее. Собственно, это и выступает основным преимуществом модели.Мы не будем углубляться в характеристики и технические детали, так как если вы читаете эту статью, то вы хотите просто получить качественное решение за разумные деньги, а не копаться в частотах графического процессора. Кроме того, стоит отметить прочный корпус, достаточно эффективную систему охлаждения и клавиатуру с подсветкой, которая помимо стандартных бонусов обладает ещё и довольно четким ходом. Для игр и работы с текстом эта клавиатура подходит просто идеально, хотя, конечно, такой ноутбук явно покупают не для того, чтобы вы набирали тексты в Word.

Acer Nitro 5 AN515-54

Главным преимуществом данного ноутбука мы считаем его продвинутую систему охлаждения, которая просто отлично справляется с поставленными задачами. Дело в том, что игровой ноутбук априори нагревается достаточно сильно и при этом требует от пользователя специальных условий для комфортной работы. Например, некоторые геймеры с ноутбуками используют специальные подставки, которые позволяют без труда охлаждать нижнюю часть ноутбука. У этого гаджета такой необходимости нет, так как производитель поставил больших размеров радиатор, довольно продвинутые вентиляторы и итоговый результат очень даже хорош.Естественно, в плане производительности у этого ноутбука тоже нет никаких проблем, так как MSI поставила достаточно классное железо. Для геймеров, которые планируют сражаться в современных играх по сети или просто проходить красивые тяжелые игры этого хватит с головой, особенно если учитывать, что у данного ноутбука разрешение не 4К, а Full HD. Благодаря этому достичь высокой частоты кадров у вас получится абсолютно во всех современных проектах без занижения уровня графики. Обязательно обратите на данную модель внимание, она выглядит круто и обладает всеми необходимыми для заядлого геймера качествами.

DELL G3 15 3590

Естественно, если речь зашла про относительно доступные ноутбуки, которые приносят удовольствие в играх, то не сказать про модель Acer Nitro 5 AN515-54 было бы просто странно. Можно с уверенностью сказать, что данный производитель делает очень крутые решения, у которых нет проблем со стоимостью, а для многих это преимущество является решающим, ведь не у всех хватает денег на покупку дорогущих флагманских устройств. С другой стороны, ноутбук при наличии столь низкой стоимости все ещё обладает классными комплектующими, которых хватит для большинства современных геймеров. Особенно при такой стоимости.Также хотелось бы похвалить устройство за продуманный дизайн, удобное расположение клавиш и достаточно классное охлаждение. Это может показаться мелочью, но на самом деле достаточно важно, чтобы важно, чтобы при активной нагрузке ноутбук не сильно перегревался, ведь повышенные температуры обычно плохо сказываются на работе устройства. А удобная клавиатура с понятными нажатиями показывает то, что производитель заботится о потенциальных покупателях, которые хотят играть много и набирать тексты изредка. Все же это ноутбук, на котором иногда хочется и чем-то иным заниматься, а не только стрелять и гонять в гонки.

Конечно, компания DELL делает очень классные игровые ноутбуки — в США эта компания продает столько техники, что даже страшно представить. И модель DELL G3 15 3590 можно назвать лучшей в этом плане, так как на текущий момент это наиболее оптимальный ноутбук среди всех устройств компании. Дело в том, что эту модель лишили ненужных компонентов и бонусов, оставив только самые нужные элементы. Благодаря этому ноутбук обладает действительно наиболее оптимальным набором преимуществ при минимальной стоимости. Если вы хотите именно оптимальный вариант для активных сражений в виртуальных мирах, то именно эту модель мы вам и посоветуем.Конечно, стоит сказать, что DELL G3 15 3590 не может похвастаться достаточно привлекательным дизайном — производитель решил, что устройство нужно сделать более строгим и простым. С одной стороны, когда покупаешь ноутбук для игр, то хочешь, чтобы это устройство выглядело более ярко, дерзко, ведь это геймерский гаджет. С другой, иногда пользователи покупают игровой ноутбук, но при этом возят его на работу в офис или на учебу. Обязательно стоит обратить на данную модель внимание, так как это шикарное решение, тем более за такие разумные деньги.