Лучший кулер для процессора. Noctua NH-D15

2020-04-11, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Noctua NH-D15; [60]
Охлаждению процессора в компьютере следует уделить особое внимание, поскольку его перегрев чреват серьезными последствиями. На этот случай наша редакция MegaObzor.com сделала подборку лучших кулеров для процессора.

Noctua NH-D15

Кулер Noctua NH-D15 по качеству охлаждения может сравниться с жидкостной системой далеко не начального уровня.
Радиатор в Noctua NH-D15 произведен из прочного алюминия, который препятствует быстрому перегреву устройства, а основание изготовлено из медного сплава, гарантирующего непревзойденную защиту от различного рода повреждений.

В комплекте с кулером поставляется два вентилятора для более эффективного охлаждения процессора. Максимальная скорость вращения одного вентилятора составляет 1500 об/мин, максимальный воздушный поток равен 82.9 CFM.

Noctua NH-D15 поддерживает все современные сокеты: Intel LGA2011-0 и LGA2011-3, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1151v2, LGA1150, а также AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+.

Процессорный кулер Noctua NH-D15 — это отличное приобретение для вашей системы, чтобы обеспечить её стабильную и максимально тихую работу.

be quiet! DARK ROCK PRO 4

Кулер для процессора be quiet! DARK ROCK PRO 4 выпущен известным производителем устройств для отвода тепла.
Модель универсальна: использовать кулер можно совместно с процессорами Intel и AMD всех широко распространенных в настоящее время сокетов.

Кулер имеет башенную конструкцию, 7 тепловых трубок способствуют обеспечению высокого уровня эффективности отвода тепла. Установлены два вентилятора: 120-миллиметровый и 135-миллиметровый. Также допускается установка еще одного вентилятора на задней части радиатора. Несмотря на наличие двух вентиляторов, кулер не производит значительного шума. Максимальный показатель шума равен 24.3 дБ. с максимальной скоростью вращения 1500 оборотов в минуту.

Dark Rock Pro 4 обеспечивает максимальную производительность охлаждений 250Вт TDP и практически бесшумную работу. Идеальный выбор для разогнанных систем и требовательных рабочих станций.

Thermalright Macho Revision B

Кулер Thermalright Macho Revision B – отличный вариант для тех, кому понадобилось высокопроизводительное охлаждающее устройство. Этот кулер отличается от других, шестью тепловыми трубками, которые обеспечивают более качественную работу.
Радиатор в Thermalright Macho Revision B изготовлен из прочного алюминия, а основание из меди, что гарантирует долговечность и износостойкость кулера. Это устройство оснащено башенной конструкцией, а рассеиваемая мощность кулера составляет 240 Вт.

Максимальная скорость вращения кулера равна 1300 об/мин, максимальный воздушный поток составляет 73.6 CFM. При столь высокой производительности кулер издает минимальный уровень шума, что придется по душе даже самым требовательным пользователям.

Кулер Thermalright Macho Revision B поддерживает все современные сокеты: Intel LGA2011-0 и LGA2011-3, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1151v2, LGA1150, а также AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+.

Thermalright Macho Rev.B это качественный башенный кулер, который способен справиться с охлаждением процессоров с высоким тепловыделением. Кулер предлагает лучшие показатели по соотношению цена/производительность.

Cooler Master V8 GTS

Cooler Master V8 GTS — это крупный трехсекционный кулер, внешне выполненный в стиле мощного автомобильного двигателя, судя по названию. В результате габариты кулера получились более чем внушительными. В высоту он достигает почти 167 мм и поместится далеко не в каждый корпус. В ширину и длину габариты практически одинаковые: 154 и 150 мм соответственно.
Верхняя часть вентилятора накрыта декоративным пластиковым кожухом с двумя дополнительными козырьками по бокам. В центральную часть пластиковой накладки встроены шесть светодиодов красного цвета, имеющих отдельный двухконтактный разъем питания.

Cooler Master V8 GTS обладает 140-миллиметровыми вентиляторами, которые прослужат владельцу длительное время за счёт POM-подшипника. В основании кулера находится внушительная испарительная камера, которая мгновенно рассеивает тепло от процессора по всей площади подошвы.

К самой камере подводятся никелированные трубки. Кулер Cooler Master V8 GTS поддерживает все современные сокеты: Intel LGA2011-0 и LGA2011-3, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1151v2, LGA1150, а также AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+.

Приятно видеть, что в арсенале воздушных кулеров компании Cooler Master появился охладитель V8 GTS, способный тягаться в мощности с заслуженными грандами среди процессорных систем охлаждения. Его внешний дизайн и броская подсветка, несомненно, порадуют сердце любого эстетствующего энтузиаста.

CRYORIG H5 Ultimate

Кулер для процессора Cryorig H5 Ultimate имеет конструкцию односекционной башни с U-образными тепловыми трубками и алюминиевым радиатором.
Его основание, радиатор, состоящий из 38 алюминиевых пластин, и тепловые трубки снабжены никелированным покрытием. Максимальная рассеиваемая тепловая мощность кулера достигает 180 Вт.

Благодаря 140-миллиметровому вентилятору модели Cryorig XF140 система охлаждения Cryorig H5 Ultimate гарантирует стабильный отвод избыточного тепла от процессора вашего ПК. Вентилятор вращается со скоростью 700-1300 об/мин.

Система охлаждения отличается универсальностью и может применяться с центральным процессором на сокете LGA2011-0, LGA2011-3, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1151v2, LGA1150, AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+.

Кулер CRYORIG H5 Ultimate предлагает хороший уровень эффективности отвода тепла и привлекательный внешний вид для обладателей корпусов с прозрачной стенкой. Справляется не только со штатными частотами топовых процессоров, но и позволяет поэкспериментировать с разгоном. У пользователя всегда есть возможность заменить штатный вентилятор или добавить второй.


Комментарии и отзывы Noctua NH-D15
Лучший кулер для процессора. Noctua NH-D15Лучший кулер для процессора. Noctua NH-D15
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