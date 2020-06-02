Лучший монитор для PS5. LG 27UL500 27"

Samsung U28E590D 28"

Совсем скоро в продажу отправится игровая приставка PS5, которая будет обладать достаточной производительностью для того, чтобы выдавать картинку в разрешении 4К при частоте кадров 60 FPS. Конечно, современные консоли тоже это умеют, но новинка будет обладать гораздо более высоким уровнем качества, так что разница в графике будет заметна невооруженным взглядом. Мы решили подобрать для консоли нового поколения лучшие мониторы, чтобы вы могли примерно понимать, что нужно приобретать. Или же берите сразу, чтобы потом докупить консоль и наслаждаться классными играми.

Acer Nitro VG270Kbmiipx 27"

Начнем с монитора Samsung U28E590D, который, как нам кажется, является практически идеальным решением для запуска игр на консоли будущего поколения. Дело в том, что производитель использует достаточно качественную матрицу, которая при этом обладает диагональю в 28 дюймов и может похвастаться высокой яркостью, довольно привлекательной цветопередачей и, конечно же, дизайном. Собственно, последний пункт действительно важен, ведь многие пользователя хотят, чтобы у них на столе стоял большой монитор с красивым корпусом, тогда как не все устройства могут это предоставить.В плане характеристик Samsung U28E590D, конечно же, шикарен. У монитора при разрешении 3840 на 2160 точек имеется диагональ в 28 дюймов, так что плотность пикселей просто запредельная. Кроме того, стоит отметить, что монитор оборудован высокой частотой обновления кадра, так что вы сможете получать просто море удовольствия от происходящего на дисплее. Кроме того, нужно отметить еще один важный бонус данного монитора — он крайне доступен даже при столь высоком разрешении и прочих преимуществах. Так что если бюджет ограничен, но хочется качества, то присмотритесь к этой модели.

ASUS MG28UQ 28"

Конечно, компания Acer сразу привлекает к себе внимание тем, что пользователь получает довольно качественное решение за небольшую сумму денег. Да, все мы желаем приобрести максимально качественный продукт, но бюджет, конечно, тоже важен, ведь не у всех есть деньги на покупку совершенно невероятного гаджета. У данного монитора стоимость тоже весьма и весьма адекватная, так что если вы хотите за небольшую сумму получить вполне себе полноценное устройство, которое вас во всем удовлетворит, то обязательно обратите своё внимание на эту модель. Она может похвастаться всеми необходимыми бонусами.Начнем с того, что у монитора диагональ составляет 27 дюймов при разрешении 4К. Это нативное разрешение, то есть вы получите полноценную картинку в столь высоком разрешении. Для консоли нового поколения этого предостаточно, так как пользователь получит ту же картинку, которую и предполагал разработчик видеоигр. При этом у монитора имеется довольно высокая частота обновления дисплея, имеется хорошая матрица с неплохой цветопередачей и прочие мелкие преимущества, которые стоят своих денег. Это шикарное устройство для всех и каждого, особенно если вы хотите стильный геймерский дизайн.

LG 27UL500 27"

Можно с уверенностью заявить, что данный монитор создавался специально для продвинутых геймеров, которые хотят играть в шутеры или файтинги с минимальным временем задержки. Специально для этого производитель оборудован монитор ASUS MG28UQ специальной матрицей, которая может похвастаться временем отклика всего в 1 мс. Этого предостаточно, чтобы пользователь мог с удовольствием играть в любые соревновательные игры. Да, на консолях тоже есть киберспорт и геймеры довольно часто жалуются на то, что их монитор или телевизор не может справиться с поставленной задачей, тогда как в случае с ASUS MG28UQ таких проблем точно никогда не будет.Естественно, у данного монитора разрешение составляет 3840 на 2160 точек, при этом картинка достаточно яркая, сочная, углы обзора широкие, проблем с цветопередачей тоже нет. Производитель предоставляет вам возможность попробовать максимально шуструю отдачу за разумные деньги, что для фанатов шутеров должно быть серьезным преимуществом. С другой стороны, нужно понимать, что если вы в шутеры особо не играете, то время отклика в 1 мс все равно будет положительно влиять на ощущения от геймплея, так как вы будете более комфортно взаимодействовать с виртуальным миром на экране.

Viewsonic VX3211-4K-mhd 31.5"

Конечно, если речь идет про современные мониторы, то всегда во всех статьях будет присутствовать модель от компании LG. Дело в том, что производитель сделал серьезный упор на качестве матриц, ведь сам он эти матрицы и выпускает. Благодаря этому можно с уверенностью заявить, что мониторы LG всегда стоит рассматривать к приобретению хотя бы потому, что производитель делает самые современные матрицы на рынке. И, конечно, нам очень понравился монитор LG 27UL500, который обладает всеми необходимыми преимуществами при довольно адекватной стоимости. Все же не будем забывать, что вопрос цены для многих крайне важен на самом деле.Конечно, монитор тоже может похвастаться достаточно высоким качеством изображения при разрешении 3840 на 2160 точек. Это полноценное 4К-разрешение, которое отлично справляется с современными играми, которые на PS5 тоже будут выходить в 4К. Также стоит отметить, что частота обновления у монитора составляет 60 Гц, так что игры в 60 кадрах на секунду будут транслироваться. В целом, это шикарный вариант для геймера, особенно если вы хотите получить устройство исключительно от топового производителя, который делает лучшие решения на рынке.

Завершать нашу статью будет монитор Viewsonic VX3211-4K-mhd, который обладает достаточно привлекательным набором бонусов, чтобы даже при цене в 28 тысяч рублей мы могли назвать его адекватным решением на каждый день. Дело в том, что за эти деньги монитор предоставляет диагональ в 31,5 дюйма — это достаточно большая панель, которая позволяет наслаждаться красивыми виртуальными мирами в максимальном объеме. Конечно, кто-то может сказать, что и 27 дюймов вполне хватит, чтобы насладиться игрой, но при разрешении 4К, а здесь именно оно и используется, можно смело использовать диагональ хоть до 55 дюймов и этого вполне будет достаточно.Стоит сказать, что помимо большой диагонали монитор тоже может похвастаться весьма приличным набором преимуществ. Например, здесь имеется яркость в 300 кд/м2, то есть вы сможете комфортно играть даже солнечным днем с открытыми окнами. Контрастность при этом составляет 3000:1, так что картинка будет довольно четкой и ясной даже в темных сценах. Для многих геймеров этого достаточно, особенно если речь идет про фанатов различных ролевых игр. Добавляем сюда время отклика в 3 мс, что весьма достойно, и получаем просто идеальный выбор. Конечно, он стоит на 12 тысяч дороже, чем первый монитор в данном списке, так что только вам решать, стоит ли переплачивать за диагональ такую приличную сумму.