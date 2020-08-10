Лучший ноутбук для школьника. Lenovo IdeaPad S145

ASUS VivoBook 15 X512

Совсем скоро сентябрь, но не совсем понятно будут ли школьники идти в школу на занятия, ведь достаточно много шансов на то, что карантин продлят на более длительный срок. В этой ситуации мы настоятельно рекомендуем присмотреться к ноутбукам, которые позволят заниматься в домашних условиях с комфортом, да и потом, когда карантин снимут, тоже.

Xiaomi RedmiBook 14"

При выборе ноутбука для учебы пользователь в первую очередь должен думать о доступности и о том, что ноутбук обязан быть оборудован хорошим дисплеем. Все остальные требования к ноутбуку являются лишь второстепенными, так как для учебы нужно иметь доступ лишь к почте, браузеру, офисному пакету и все. Со всем этим справится даже очень слабый компьютер, не говоря уже о современных моделях со вполне разумной стоимостью. Например, мы считаем ASUS VivoBook 15 X512 довольно достойным решением, так как производитель реализовал здесь все необходимое для активного использования в стенах школы. Ничего лишнего, только нужные для учебы характеристики.Главное преимущество ноутбука в его стоимости, которая позволяет приобрести гаджет буквально любому желающему. Это огромный плюс, ведь для школы не хочется приобретать дорогое устройство, ведь вполне есть шанс, что ребенок разобьет покупку или просто будет обращаться с инструментом для получения знаний не совсем аккуратно. В этом случае низкая стоимость продукта позволяет не переживать о гаджете и не так грустить в случае поломки. Все основные параметры, которые позволят наслаждаться учебой и получать информацию в современном виде, у ноутбука имеются, так что это оптимальный вариант на все случаи жизни.

Lenovo IdeaPad S145

Естественно, когда речь идет про доступные ноутбуки, то сразу хочется рассказать об устройстве от китайской компании Xiaomi, ведь именно этот производитель доказал, что доступные гаджеты совершенно не обязательно являются плохим выбором. На текущий момент ноутбук Xiaomi RedmiBook с диагональю 14 дюймов является чуть ли не лучшим представителем своего класса по соотношению цены к качеству, что крайне приятно для большинства пользователей. Все же мы понимаем, что потенциальный покупатель хочет за минимальную сумму получить максимум производительности и возможностей. Этот гаджет предоставляет нам такую возможность в полной мере.Диагональ дисплея в 14 дюймов позволяет более комфортно использовать устройство в течение суток. Например, ноутбук комфортнее носить с собой, легче использовать его в повседневной жизни, при этом никакого дискомфорта в плане удобства работы с дисплеем у пользователя явно не возникнет, так как даже на 13 дюймах работать с документами или информацией вполне удобно. В плане производительности самая базовая модель, конечно, чем-то невероятным похвастаться не может, но это и не нужно, так как ноутбук приобретается не для игр или чего-то в таком духе, а для работы с документами, таблицами, браузером и прочими похожими моментами.

Acer Aspire 3 A315-42G

Конечно, среди компаний из Китая, которые делают доступные и качественные ноутбуки, стоит отметить лидера рынка Lenovo, ведь именно у этой компании сейчас идет просто безумный рост продаж своей продукции. Производитель сделал ставку на возможность выпускать недорогие и мощные ноутбуки в корпусе из пластика, тем самым снизив его вес и общую стоимость. Для школьников, желающих получать больше полезной информации из сети, это действительно крутое решение, ведь не нужно переплачивать за дорогие компоненты и бренд. Да и в плане характеристик Lenovo IdeaPad S145 нам тоже понравился, ведь у новинки явно море преимущество по сравнению с конкурентами.Нужно понимать, что при покупке ноутбука у пользователя есть целая серия различных особенностей, которые пользователь может настроить. К примеру, вы можете перед покупкой выбрать тот процессор, который вам интереснее всего приобретать, выбрать нужный объем оперативной и встроенной памяти. Все это, конечно же, влияет на стоимость, так что мы настоятельно рекомендуем присмотреться к самой базовой модели, которая стоит минимальных денег. Для школы и учебы этого предостаточно, ведь пользователь явно не будет играть в игры на уроках, а дома ему будет комфортно учиться и выполнять различные задания.

HUAWEI MateBook D 14"

Среди качественных решений для образовательного сектора стоит обязательно обратить внимание на ноутбук Acer Aspire 3, который обладает всеми необходимыми для пользователя характеристиками при довольно низкой стоимости. Мы не устанем повторять, что это решающий фактор при выборе ноутбука именно для школы, ведь в данном случае нет особого смысла вкладывать ресурсы в дорогущие устройства. Кроме того, у данной модели есть довольно качественный дисплей, есть отличная удобная клавиатура для набора текста и прочие мелочи, которые позволяют работать с гаджетом без каких-либо ограничений. Большего требовать от ноутбука исключительно для учебы не стоит однозначно.Производитель тоже предоставляет возможность пользователю достаточно гибко настраивать те параметры, которые ему необходимы при покупке гаджета. Например, никто не мешает вам выбрать процессор, на основе которого будет собран ноутбук, никто не запрещает потратить лишние деньги на дополнительную оперативную или встроенную память. Конечно, если вы берете ноутбук исключительно для образования, то можно и не тратить деньги на эти бонусы, так как для запуска документов и таблиц предостаточно даже самой базовой модели, которая стоит разумных денег и при этом предоставляет пользователю все необходимые возможности.

Завершать нашу статью о лучших ноутбуках для учебы будет модель от китайской компании Huawei. Стоит отметить, что производитель достаточно много времени потратил на борьбу с санкциями со стороны правительства США, но на рынке ноутбуков это никак не сказалось, особенно если речь идет про модели, которые уже были выпущены в продажу. В этом плане HUAWEI MateBook D действительно имеет ряд преимуществ, так как производитель предоставляет весьма гибкую настройку нужной вам комплектации. Этого многим будет достаточно, чтобы работать с комфортом и не думать о недостающей мощности.Естественно, если вы решили просто работать с учебными материалами, получать различные бонусы в плане комфорта и длительности автономной работы, то можно смело брать даже базовую модель. Она отлично справляется с поставленными задачами, у нее нет никаких проблем с работой над документами или чем-то в таком духе. Вы просто запускаете нужные вам программы и совершенно спокойно работаете, изучаете, получаете полезную информацию. При этом стоимость ноутбука вполне приличная, чтобы вы даже не думали в будущем о приобретении более дорогостоящего варианта с большей производительностью, ведь в этом просто нет необходимости.