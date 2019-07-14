Лучший портативный игровой ноутбук

2019-07-14, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - MSI GS65 Stealth (RTX); [69]
MSI GS65 Stealth (RTX) остается одним из самых легких и стильных устройств в своем классе в сочетании с примерно 20% приростом производительности в обычных играх. С графикой Nvidia Turing и некоторыми незначительными усовершенствованиями.

MSI GS65 Stealth оснащен достойным оборудованием, дисплеем 1080p 144 Гц, процессором Intel Core i7-8750H и 16 ГБ оперативной памяти. По умолчанию SSD-накопитель емкостью 256 ГБ является небольшим, но его можно относительно легко обновить, в то время как время автономной работы довольно хорошее. MSI GS65 Stealth имеет размеры 15,6 дюйма или GS75 Stealth 17-дюймовый вариант.


Комментарии и отзывы MSI GS65 Stealth (RTX)
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