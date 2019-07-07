Лучший смартфон Lenovo Z6

Аппарат построен на базе чипсета Snapdragon 730 и дополнен 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 64/128-ГБ внутренним накопителем и аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Дизайн продиктован 6,39’’ OLED-дисплеем с каплевидным вырезом с узкими рамками (заявлено 93,1% полезной площади передней панели), разрешением Full HD + и поддержкой HDR 10. Реализован экранный сканер отпечатка пальца.Lenovo представила модель Z6, основой позиционирования которого стала тройная камера с 24-Мп основным сенсором Sony IMX 576 с 1,8-мкм пикселями в режиме Super Pixel, дизайн и сбалансированное аппаратное наполнение.О стоимости новинки пока неизвестно.