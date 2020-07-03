Лучший смартфон с 5G. Xiaomi Mi 10 8/128GB

Xiaomi Mi 10 8/128GB

Многие пользователи считают, что сотовые сети пятого поколения в ближайшем будущем не будут использоваться так активно, чтобы в покупке смартфона с поддержкой 5G была яркая необходимость. Однако все понимают, что данная технология активно развивается и все современные технологии создаются с прицелом именно на 5G, так что лучше покупать смартфон с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, чем без нее. Мы выбрали лучшие смартфоны из этой категории, чтобы вы знали, на что обращать внимание.

HONOR 30S

Одним из наиболее доступных смартфонов с поддержкой сотовых сетей пятого поколения является модель Xiaomi Mi 10 8/128GB, которая просто отлично справляется с поставленными задачами и при этом стоит вполне разумных денег. Конечно, для многих пользователей стоимость является важнейшим параметром при выборе, так как не каждый может себе позволить дорогой флагман от известной компании. Совсем другое дело, когда производитель делает упор на качество компонентов, но при этом выдает цену на уровне среднего класса топовых производителей. Именно таким смартфоном является данная модель, которая позволяет получить все преимущества флагмана за адекватные деньги.Например, этот смартфон использует процессор Qualcomm Snapdragon 865, который обладает достаточно высокой производительностью. На самом деле это буквально лучший мобильный процессор на современном рынке, который обладает всеми необходимыми бонусами и запредельной производительностью, мощнее ничего просто нет. Также у гаджета диагональ дисплея составляет 6,67 дюйма, чего предостаточно в случае просмотра фильмов, сериалов, запуска игр и всего прочего контента. Собственно, за свои деньги это просто идеальное устройство, которое к тому же поддерживает сотовые сети пятого поколения.

OnePlus 8 8/128GB

Конечно, на текущий момент компания Huawei чувствует себя не лучшим образом и после последних событий производитель явно потеряет популярность среди пользователей, но это на самом деле не проблема. Дело в том, что производитель делает заметный упор на качестве своей продукции и выпускает действительно качественные решения, которые вполне можно назвать лучшими в своем сегменте. К примеру, смартфон HONOR 30S нам очень понравился благодаря дизайну, современному дисплею и наличию качественных камер. Да, стоит уточнить, что HONOR — дочернее подразделение компании Huawei, так что это, фактически, один и тот же производитель.На фронтальной стороне смартфона расположен дисплея с вырезом под фронтальную камеру — там находится сама камера, которая позволяет сделать устройство максимально компактным при столь большой диагонали дисплея. Также стоит отметить, что смартфон оборудован достаточно продвинутой системой основных камер, которые отлично справляются со съемкой как днем, так и ночью. Это действительно крутой бонус. И с производительностью у модели проблем нет, можно играть в игры, наслаждаться просмотрам фильмов в высоком разрешении и прочими заметными преимуществами этой платформы. Отличный смартфон, на который явно стоит обратить своё внимание.

Samsung Galaxy S20+ 5G 12/128GB

В последнее время компания OnePlus достаточно активно развивается, чтобы привлечь внимание аудитории и продавать свои устройства даже лучше, чем ранее. Ярким примером действительно крутого продукта является смартфон OnePlus 8, который обладает всеми преимуществами флагмана, но при этом стоит дешевле, чем смартфоны других компаний. Это достаточно важное преимущество, так как не у всех пользователей есть возможность приобрести действительно дорогое устройство от какого-то очень известного производителя. Иногда гораздо проще и дешевле взять устройство от OnePlus, которое при этом не уступает конкурентам ни в чем.К примеру, здесь установлен достаточно качественный большой дисплей, который может похвастаться высокой частотой обновления. Это важно для тех пользователей, которые играют в игры и хотят при этом меньше нагружать свои глаза, так как чем выше частота обновления, тем ниже нагрузка на глаза. Также стоит отметить производительный процессор, который обладает приличной мощностью и при этом позволяет без труда работать смартфону долго, так как расход заряда батареи при этом довольно низкий. Шикарное решение для пользователей, ценящих преимущества превыше бонусов от популярного бренда или известного логотипа.

Nubia RedMagic 5G 8/128GB

На текущий момент одним из наиболее привлекательных смартфонов на рынке является смартфон Samsung Galaxy S20+, который обладает безумным набором преимуществ. Производитель решил оборудовать свой гаджет очень крутой камерой, которая может снимать с зумом до 100х, плюс даже без этой функции смартфон снимает очень хорошо. Также стоит отметить, что производитель оборудовал своё устройство достаточно качественным дисплеем, ведь сами корейцы этот дисплей и производили. В этом плане устройство очень круто выглядит и обладает целым рядом различных преимуществ и бонусов, которых нет у потенциальных конкурентов.Естественно, важнейшим преимуществом данного смартфона является именно качество сборки, софта и наличие постоянных обновлений. Это довольно привлекательный бонус, так как многие потенциальные покупатели используют свои смартфоны в течение лет пяти, так что поддержка и качество обновлений, закрывающих уязвимости, являются на самом деле важнейшим пунктом при выборе. У корейского производителя с этим нет никаких проблем, так что можно смело посоветовать устройство для приобретения — на протяжении длительного времени вы можете пользоваться флагманом без каких-либо проблем.

Многие пользователи уже забыли про производителя смартфонов Nubia, хотя на самом деле это достаточно крутая компания, которая отлично справляется с производством качественных и, что самое приятное, недорогих смартфонов. Именно по этой причине мы сразу обратили внимание на Nubia RedMagic 5G, который вышел в продажу относительно недавно. Это крайне привлекательный с виду гаджет, который в плане начинки тоже очень даже хорош. А современному пользователю, конечно же, больше ничего и не требуется — главное, чтобы смартфон выглядел привлекательно, запускал игры и давал возможность выходить в сеть.За основу производительности данного смартфона взят процессор Qualcomm Snapdragon 865, поддерживает его производительность оперативная память на 8 гигабайт, а встроенная память представлена накопителем на 128 гигабайт. Этого с головой хватит, чтобы пользователь получал море удовольствия от происходящего на дисплее и ближайшие много лет даже не думал о замене своего смартфона. Конечно, это является решающим преимуществом, ведь у данного смартфона уже есть всё, чего хватит на пять лет вперед, так что смысла менять флагман на что-то более новое просто не будет. Шикарный смартфон, который удовлетворит все ваши запросы.