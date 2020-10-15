Лучший защищенный смартфон. Blackview BV6800 Pro

Практически все современные смартфоны крайне хрупкие, так что пользоваться ими проблематично в тяжелых условиях — на предприятиях, заводах или каких-то стройках такие гаджеты не выживают. Ради этого пользователи приобретают защищенные устройства, которые справляются с поставленными задачами при любых условиях. О них мы сегодня и поговорим, ведь для многих это отличный вариант.

BQ 4077 Shark Mini

Начать статью о защищенных смартфонах стоит с модели смартфона BQ 4077 Shark Mini, который пользуется невероятной популярностью из-за своей относительно низкой стоимости и качества корпуса. Все же при покупке именно защищенного смартфона пользователь в первую очередь хочет получить крутой продукт, который не боится падений, влаги и прочих неприятностей, а уже потом думать о характеристиках, преимуществах и недостатках. Именно по этой причине мы рекомендуем BQ 4077 Shark Mini к приобретению — устройство крайне прочное, не боится падений с небольшой высоты, при этом есть защита от влаги, пыли и прочих проблемных ситуаций.
Конечно, стоит понимать, что защищенный смартфон в плане характеристик всегда уступает потенциальному конкуренту с обычным корпусом с этой же ценой. Так и в данном случае — пользователь покупате устройство, которое порадует процессором MediaTek MT6580M, 1 гигабайтом оперативной памяти и дисплеем с довольно низким разрешением. Для многих этого будет предостаточно, особенно если речь идет о ситуациях, когда пользователю необходим защищенный смартфон для работы в тяжелых условиях. Все таки смотреть фильмы лучше на обычных устройствах, а это устройство для других целей разработано.

Ginzzu RS8502

Следующим устройством, которое заслуживает внимания, выступает модель Ginzzu RS8502. Этот смартфон тоже получил защищенный корпус, который выдерживает и падения, и влагу с пылью, и разные другие погодные условия. Такого рода устройства обычно приобретаются пользователями в тех случаях, если нужно работать с каких-либо тяжелых условиях, либо же если вы часто роняете свое устройство на что-то твердое. Например, очень часто гаджет приобретают строители — тогда можно не бояться, что гаджет упадет во время работы, намокнет и так далее. С другой стороны, можно с уверенностью заявить, что даже в повседневной жизни устройство весьма удобное — даже если вы его уроните, то не будет никаких проблем.
В плане характеристик данная модель немного более интересная, чем предыдущая модель. Например, здесь используется уже процессор MediaTek MT6739, который более производительный, плюс имеется 3 гигабайта оперативной памяти, 32 гигабайта встроенной памяти и качественный экран с диагональю 5 дюймов. Не сказать, что это прямо игровой монстр и на таком устройстве вы сможете играть в любые современные игры, нет. Это гаджет для тех, кто хочет отвечать на звонки или пользоваться интернетом в условиях, когда обычный гаджет перестанет работать очень быстро или сломается из-за физической нагрузки.

Blackview BV6800 Pro

Наверное, лучшим устройством на рынке защищенных смартфонов является модель Blackview BV6800 Pro, которая обладает абсолютно всеми преимуществами, которые от такого устройства требуются. Производитель использует в основе гаджета достаточно прочный каркас, который поверх защищен еще и дополнительным слоем пластика с эффектом резины — он отлично амортизирует удары, при этом не царапается и легко вытирается от грязи. В плане прочности к смартфону никаких претензий нет, особенно если посмотреть на тесты, когда гаджет бросали с высоты в 10 метров на бетон. Да, конечно, мы не рекомендуем этого делать специально, но и никаких проблем с этим нет.
Также стоит отметить, что устройство не боится влаги, пыли, песка и прочих неприятностей — вы можете в буквальном смысле бросить устройство в воду, после чего забрать его из реки и пользоваться всеми возможностями продукта дальше. Это громадное преимущество для спорта, развлечений на открытом воздухе, для путешествий. При этом устройство оборудовано дисплеем с диагональю 5 дюймов с копейками и разрешением Full HD+. На таком экране удобно смотреть карты, оценивать окружающую среду и так далее. Шикарное устройство за разумные деньги, особенно если вам нужно ронять смартфон в грязь и песок на постоянной основе.

Ulefone Armor X5

Среди популярных моделей стоит отметить телефон Ulefone Armor X5, который заслужил уважение у пользователей за свой прочный и надежный корпус, который переживает практически любые падения, воду, пыль, песок, перепады температуры и так далее. Это настоящий танк на рынке смартфонов, который просто отлично справляется с задачей работы в самых тяжелых условиях. Например, пользователь может случайно выронить устройство за борт лодки в реку, потом найти гаджет, забрать его из воды спустя полчаса и при этом гаджет не перестанет работать — он вполне готов к таким испытаниям. Так что если вы активный пользователь и много путешествуете, либо же ваша работа сопряжена с рядом трудностей, то стоит присмотреться.
В плане производительности устройство тоже неплохо себя показывает, но все же стоит понимать, что этот телефон создавали не для игр самого тяжелого формата, а для более простых задач. За основу производительности смартфона взят процессор MediaTek Helio P23 (MT6763T), который неплох в приложениях и даже слабых играх, плюс имеется 32 гигабайта встроенной памяти и 3 гигабайта оперативной памяти. Всё это позволяет пользователю с удовольствием управлять защищенным устройством и не думать о том, что не хватает на что-то мощности.

DOOGEE S40

Завершать нашу подборку лучших бронированных смартфонов будет модель DOOGEE S40, которая обладает прочнейшим корпусом. Производитель сделал на этом акцент, привлекая внимание потенциальной аудитории именно прочностью и надежностью — смартфон не боится влаги, не боится пыли или грязи, его можно уронить в реку и потом достать, можно не переживать о повышенных или пониженных температурах (в пределах разумного, конечно). То есть, это устройство идеально вписывается в понимание полностью защищенного продукта — пользователь может с ним отправляться в любые точки мира, работать в любых условиях и при этом не думать о том, что смартфон подведет в трудную минуту.
В плане производительности ничего удивительного у смартфона нет — устройство оборудовано процессором MediaTek MT6739, 3 гигабайтами оперативной и 32 гигабайтами встроенной памяти, плюс имеется дисплей с диагональю 5,5 дюймов. Этого вполне достаточно для того, чтобы пользователь мог пользоваться навигатором, играл в простые игры, общался в социальных сетях и так далее. Конечно, этот смартфон не располагает производительностью флагмана, но это здесь и не нужно — основная фишка устройства совсем в другом. Но, что самое приятное, со своими задачами модель справляется без труда, особенно в плане навигации и передачи информации.
Комментарии и отзывы Blackview BV6800 Pro
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