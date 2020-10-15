Лучший защищенный смартфон. Blackview BV6800 Pro

BQ 4077 Shark Mini

Практически все современные смартфоны крайне хрупкие, так что пользоваться ими проблематично в тяжелых условиях — на предприятиях, заводах или каких-то стройках такие гаджеты не выживают. Ради этого пользователи приобретают защищенные устройства, которые справляются с поставленными задачами при любых условиях. О них мы сегодня и поговорим, ведь для многих это отличный вариант.

Ginzzu RS8502

Начать статью о защищенных смартфонах стоит с модели смартфона BQ 4077 Shark Mini, который пользуется невероятной популярностью из-за своей относительно низкой стоимости и качества корпуса. Все же при покупке именно защищенного смартфона пользователь в первую очередь хочет получить крутой продукт, который не боится падений, влаги и прочих неприятностей, а уже потом думать о характеристиках, преимуществах и недостатках. Именно по этой причине мы рекомендуем BQ 4077 Shark Mini к приобретению — устройство крайне прочное, не боится падений с небольшой высоты, при этом есть защита от влаги, пыли и прочих проблемных ситуаций.Конечно, стоит понимать, что защищенный смартфон в плане характеристик всегда уступает потенциальному конкуренту с обычным корпусом с этой же ценой. Так и в данном случае — пользователь покупате устройство, которое порадует процессором MediaTek MT6580M, 1 гигабайтом оперативной памяти и дисплеем с довольно низким разрешением. Для многих этого будет предостаточно, особенно если речь идет о ситуациях, когда пользователю необходим защищенный смартфон для работы в тяжелых условиях. Все таки смотреть фильмы лучше на обычных устройствах, а это устройство для других целей разработано.

Blackview BV6800 Pro

Следующим устройством, которое заслуживает внимания, выступает модель Ginzzu RS8502. Этот смартфон тоже получил защищенный корпус, который выдерживает и падения, и влагу с пылью, и разные другие погодные условия. Такого рода устройства обычно приобретаются пользователями в тех случаях, если нужно работать с каких-либо тяжелых условиях, либо же если вы часто роняете свое устройство на что-то твердое. Например, очень часто гаджет приобретают строители — тогда можно не бояться, что гаджет упадет во время работы, намокнет и так далее. С другой стороны, можно с уверенностью заявить, что даже в повседневной жизни устройство весьма удобное — даже если вы его уроните, то не будет никаких проблем.В плане характеристик данная модель немного более интересная, чем предыдущая модель. Например, здесь используется уже процессор MediaTek MT6739, который более производительный, плюс имеется 3 гигабайта оперативной памяти, 32 гигабайта встроенной памяти и качественный экран с диагональю 5 дюймов. Не сказать, что это прямо игровой монстр и на таком устройстве вы сможете играть в любые современные игры, нет. Это гаджет для тех, кто хочет отвечать на звонки или пользоваться интернетом в условиях, когда обычный гаджет перестанет работать очень быстро или сломается из-за физической нагрузки.

Ulefone Armor X5

Наверное, лучшим устройством на рынке защищенных смартфонов является модель Blackview BV6800 Pro, которая обладает абсолютно всеми преимуществами, которые от такого устройства требуются. Производитель использует в основе гаджета достаточно прочный каркас, который поверх защищен еще и дополнительным слоем пластика с эффектом резины — он отлично амортизирует удары, при этом не царапается и легко вытирается от грязи. В плане прочности к смартфону никаких претензий нет, особенно если посмотреть на тесты, когда гаджет бросали с высоты в 10 метров на бетон. Да, конечно, мы не рекомендуем этого делать специально, но и никаких проблем с этим нет.Также стоит отметить, что устройство не боится влаги, пыли, песка и прочих неприятностей — вы можете в буквальном смысле бросить устройство в воду, после чего забрать его из реки и пользоваться всеми возможностями продукта дальше. Это громадное преимущество для спорта, развлечений на открытом воздухе, для путешествий. При этом устройство оборудовано дисплеем с диагональю 5 дюймов с копейками и разрешением Full HD+. На таком экране удобно смотреть карты, оценивать окружающую среду и так далее. Шикарное устройство за разумные деньги, особенно если вам нужно ронять смартфон в грязь и песок на постоянной основе.

DOOGEE S40

Среди популярных моделей стоит отметить телефон Ulefone Armor X5, который заслужил уважение у пользователей за свой прочный и надежный корпус, который переживает практически любые падения, воду, пыль, песок, перепады температуры и так далее. Это настоящий танк на рынке смартфонов, который просто отлично справляется с задачей работы в самых тяжелых условиях. Например, пользователь может случайно выронить устройство за борт лодки в реку, потом найти гаджет, забрать его из воды спустя полчаса и при этом гаджет не перестанет работать — он вполне готов к таким испытаниям. Так что если вы активный пользователь и много путешествуете, либо же ваша работа сопряжена с рядом трудностей, то стоит присмотреться.В плане производительности устройство тоже неплохо себя показывает, но все же стоит понимать, что этот телефон создавали не для игр самого тяжелого формата, а для более простых задач. За основу производительности смартфона взят процессор MediaTek Helio P23 (MT6763T), который неплох в приложениях и даже слабых играх, плюс имеется 32 гигабайта встроенной памяти и 3 гигабайта оперативной памяти. Всё это позволяет пользователю с удовольствием управлять защищенным устройством и не думать о том, что не хватает на что-то мощности.

Завершать нашу подборку лучших бронированных смартфонов будет модель DOOGEE S40, которая обладает прочнейшим корпусом. Производитель сделал на этом акцент, привлекая внимание потенциальной аудитории именно прочностью и надежностью — смартфон не боится влаги, не боится пыли или грязи, его можно уронить в реку и потом достать, можно не переживать о повышенных или пониженных температурах (в пределах разумного, конечно). То есть, это устройство идеально вписывается в понимание полностью защищенного продукта — пользователь может с ним отправляться в любые точки мира, работать в любых условиях и при этом не думать о том, что смартфон подведет в трудную минуту.В плане производительности ничего удивительного у смартфона нет — устройство оборудовано процессором MediaTek MT6739, 3 гигабайтами оперативной и 32 гигабайтами встроенной памяти, плюс имеется дисплей с диагональю 5,5 дюймов. Этого вполне достаточно для того, чтобы пользователь мог пользоваться навигатором, играл в простые игры, общался в социальных сетях и так далее. Конечно, этот смартфон не располагает производительностью флагмана, но это здесь и не нужно — основная фишка устройства совсем в другом. Но, что самое приятное, со своими задачами модель справляется без труда, особенно в плане навигации и передачи информации.