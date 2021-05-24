Lypertek анонсировала беспроводные наушники PurePlay Z3 2.0. Наушники оснащены чипсетом Qualcomm QCC3040 с Bluetooth 5.2 и аудиокодеком aptX и ACC.

В наушниках используются 6 мм графеновые драйверы с частотной характеристикой 20 Гц - 20 кГц. Микрофон оснащен функцией шумоподавления. PurePlay Z3 2.0 имеет класс водонепроницаемости IPX7, он защищает наушники от пота и дождя. Производитель заявляет, что автономность достигает 80 часов при использовании зарядного футляра. Наушники имеют режим Hear Through, которая позволяет найти потерянный наушник. Сенсорные кнопки осуществляют управления наушниками.

Lypertek PurePlay Z3 2.0 представлены в черном и белом цвете. Стоимость составляет 99 долларов.