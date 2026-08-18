Apple тизерит AirPods со встроенной камерой

Сегодня появился первый намёк на AirPods с камерами, которые Apple якобы разрабатывает — видео с демонстрацией новой функции обнаружили специалисты MacRumors в macOS Tahoe 26.7 Release Candidate. В коротком ролике мужчина в новых AirPods держит перед собой книгу так, чтобы её обложку могла распознать функция Visual Intelligence. На фоне звучит голос Siri: «С Visual Intelligence ваш мир становится доступным для сохранения. Увидели что-то интересное? Просто попросите меня сохранить это на потом». Ранее Марк Гурман из Bloomberg сообщал, что предполагаемые AirPods с камерами будут получать визуальную информацию в низком разрешении и фактически выполнять роль глаз для функций искусственного интеллекта Apple. Благодаря этому Siri потенциально сможет подсказывать пользователю маршрут в режиме реального времени или отвечать на вопросы об окружающей обстановке.

На видео наушники выглядят как немного утолщённая версия AirPods Pro 3. Именно такой дизайн ранее прогнозировал Гурман. По его данным, Apple также может увеличить длину ножек, чтобы разместить внутри камеры, а специальные светодиоды будут показывать, когда данные загружаются в облако. В ролике AirPods показаны только сзади, поэтому увидеть возможные индикаторы с этой стороны не удаётся. При этом Apple, по слухам, тоже разрабатывает собственные умные очки, которые получат довольно похожий набор возможностей, так что не совсем ясно, какую стратегию производитель планирует выбрать.