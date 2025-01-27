М.Видео-Эльдорадо дарит часы HUAWEI WATCH GT 5 при покупке Mate X6

Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявила о старте продаж новейшего складного смартфона HUAWEI Mate X6 и беспроводных наушников FreeBuds Pro 4. Флагманский Mate X6, доступный по цене 189 999 рублей, отличается передовыми технологиями и складным форм-фактором. Наушники FreeBuds Pro 4 предлагаются по цене 15 999 рублей. Привлекательным предложением станет акция, действующая с 23 января по 20 февраля: покупатели HUAWEI Mate X6 получат в подарок смарт-часы HUAWEI WATCH GT 5, а также дополнительную гарантию на замену экрана в течение 6 месяцев.Интерес к новинке оказался высоким: предзаказы на Mate X6 в «М.Видео-Эльдорадо» на 5% превысили показатели предыдущей модели Mate X3. Особенно активны в приобретении складного смартфона стали регионы России, на которые приходится 63% от общего объема продаж, тогда как на долю Москвы приходится 37%. Лидером среди регионов стал Санкт-Петербург с долей в 30%. Самым популярным цветом корпуса стал красный – его выбрали 36% покупателей.