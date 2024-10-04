М.Видео-Эльдорадо запускает продажи умных часов HUAWEI WATCH D2 с функцией мониторинга давления

Российский ритейлер электроники М.Видео-Эльдорадо объявил о начале продаж умных часов HUAWEI WATCH D2, отличающихся функцией суточного мониторинга артериального давления (СМАД). Новинка доступна по цене 34 999 рублей. До 3 ноября покупатели, приобретающие HUAWEI WATCH D2 в магазинах М.Видео-Эльдорадо, получат в подарок умные часы HUAWEI WATCH FIT 3.

HUAWEI WATCH D2 оснащены специальной манжетой, разработанной с учетом научных исследований в области гемодинамики и биомеханики запястья. Манжета, толщиной всего 26,5 мм, изготовлена из гипоаллергенного материала, поглощающего пот, и покрыта термополиуретаном с обработкой, имитирующей кожу акулы.

Технология HUAWEI TruSenseTM, используемая в часах, оснащена многоканальной оптической системой, обеспечивающей распознавание малейших изменений жизненных показателей, включая артериальное давление, пульс, уровень кислорода в крови (SpO2), частоту дыхания и вариабельность ритма сердца.

Помимо функции СМАД, HUAWEI WATCH D2 предлагают более 80 режимов тренировок, автоматическое распознавание 6 видов активности, поддержку вызовов по Bluetooth и навигацию с помощью GNSS. Часы совместимы с устройствами на базе iOS и Android и работают до 5 дней без подзарядки.

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