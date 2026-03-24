М.Видео начал продажи ноутбука HUAWEI MateBook GT 14 в России

Компания М.Видео объявила о старте продаж нового ноутбука HUAWEI MateBook GT 14. Устройство ориентировано на пользователей, которым важны производительность и компактность, и уже доступно в розничных и онлайн-каналах сети.

Новинка выполнена в алюминиевом корпусе толщиной 15,3 мм и весом 1,49 кг. Модель представлена в сером цвете и предлагается в конфигурациях с 16 и 32 ГБ оперативной памяти. Конструктивной особенностью стало размещение портов: USB-A и HDMI вынесены на заднюю панель, тогда как USB-C и слот для SD-карт расположены по бокам.

Ноутбук оснащён процессорами Intel Core Ultra 5 и Ultra 7. Заявленная тепловая мощность достигает 75 Вт в стандартном режиме и до 115 Вт в режиме повышенной производительности. Экран устройства — 14,2-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2,8K, частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью до 1000 нит.

Для стабильной работы под нагрузкой предусмотрена система охлаждения с двумя вентиляторами и графеновыми элементами. Ёмкость аккумулятора составляет 70 Вт·ч, что, по данным производителя, обеспечивает до 15 часов автономной работы.

Стоимость модели в зависимости от конфигурации варьируется от 99 999 до 119 999 рублей.

