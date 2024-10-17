MAIBENBEN выводит на российский рынок игровой ноутбук X17A с частотой обновления экрана 144 Гц*

Компания MAIBENBEN объявила о выходе своего нового игрового ноутбука X17A на российский рынок. Эта модель предлагает пользователям сочетание высокой производительности и доступной цены, делая её привлекательной для геймеров и тех, кто нуждается в мощном устройстве для работы.

Ноутбук MAIBENBEN X17A оснащен процессором AMD Ryzen™ 5 6600H с 6 ядрами и 12 потоками, что обеспечивает плавную работу даже в многозадачном режиме. За графику отвечает видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 с поддержкой технологий трассировки лучей и MUX Switch, которая переключает между встроенной и дискретной графикой для увеличения производительности. Дисплей с диагональю 17,3 дюйма и частотой обновления 144 Гц обеспечивает яркое и четкое изображение.

Модель поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти DDR5, что делает её подходящей для ресурсоёмких задач, таких как редактирование видео и игры. Для хранения данных предусмотрен SSD на 512 ГБ с возможностью расширения до 4 ТБ. X17A также имеет множество портов, включая USB 3.2, HDMI 2.1 и Mini DP, что позволяет подключать различные устройства и аксессуары.

MAIBENBEN X17A доступен эксклюзивно в сети DNS по цене 83 499 рублей, с временной скидкой — 74 999 рублей.

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