MAINGEAR выпустила ноутбук ELEMENT Lite с графикой Intel Iris Xe

Представлен ноутбук ELEMENT Lite компании MAINGEAR.

MAINGEAR ELEMENT Lite - это 15-дюймовый ноутбук с разрешением 1920 на 1080 пикселей. Толщина модели составляет 14,9 мм. IPS экран сенсорный с частотой 60 Гц. ELEMENT Lite построен на платформе Intel Core, вплоть до процессора i7 1165G7. Встроенная графика Intel Iris Xe. Пользователю доступно до 16 ГБ ОЗУ и твердотельного накопителя до 2 ТБ.

Автономность модели достигает 16 часов. Корпус ноутбука выполнен из алюминиевого сплава. В ELEMENT Lite есть два порта Thunderbolt 4, два порта USB 3.2 Gen 3, HDMI выход, поддержка WiFi 6 и Bluetooth 5.0, а также Windows Hello. Кроме того, ноутбук имеет встроенный голосовой помощник Amazon Alexa.

Стоимость ноутбука MAINGEAR ELEMENT Lite составляет 1399 долларов.

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