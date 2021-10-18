MIUI 13 принесет много изменений

Надежный источник информации показал, что MIUI 13 Xiaomi сильно изменился благодаря нескольким обновлениям пользовательского интерфейса и что его первая закрытая бета-версия будет запущена в конце года.

MIUI практически не претерпел много общесистемных изменений с момента появления MIUI 11. Таким образом, если сообщение Digital Chat Station, в котором говорится, что MIUI будет предлагать новый UX для многих системных интерфейсов, оправдает свое значение, тогда, возможно, MIUI 13 наконец-то получит долгожданный визуальный апгрейд.

Помимо этого, источник утечки показал, что MIUI 13 по-прежнему имеет Android 11. Вероятно, это означает, что система не была полностью адаптирована для Android 12 и находится в стадии разработки. Ожидается, что первые экземпляры закрытой бета-версии MIUI 13 появятся в конце этого года, согласно сообщению. Это еще раз подтверждает заявление генерального директора Xiaomi Лэй Цзюня от августа, в котором уже была установлена ​​дата выпуска MIUI 13 в конце года.