MIUI «Умная панель инструментов» переименована в «Боковую панель»

Ранее в этом месяце функция Samsung Edge Panel появилась в MIUI . Китайский технологический гигант назвал это « Умный набор инструментов ». Функция все еще находится в стадии тестирования, но ее название было изменено в течение нескольких дней.

Xiaomi недавно представила «Умный набор инструментов» в еженедельном бета-канале MIUI. Эта функция - не что иное, как клон панели «Edge», которая есть в смартфонах и планшетах Samsung . Он также предлагается другими производителями оборудования. По какой-то причине Xiaomi потребовалось больше времени для реализации этой функции. Прежде всего, компания дала ему нечеткое название и теперь компания исправила название. Согласно информации, «Умная панель инструментов» была переименована в «Боковую панель». Новое имя появилось в результате обновления приложения MIUI Security, которое обновляет версию до V5.8.1-211123.
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