MIUI «Умная панель инструментов» переименована в «Боковую панель»

Xiaomi недавно представила «Умный набор инструментов» в еженедельном бета-канале MIUI. Эта функция - не что иное, как клон панели «Edge», которая есть в смартфонах и планшетах Samsung . Он также предлагается другими производителями оборудования. По какой-то причине Xiaomi потребовалось больше времени для реализации этой функции. Прежде всего, компания дала ему нечеткое название и теперь компания исправила название. Согласно информации, «Умная панель инструментов» была переименована в «Боковую панель». Новое имя появилось в результате обновления приложения MIUI Security, которое обновляет версию до V5.8.1-211123.