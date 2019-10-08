MSI Alpha 15 на новой видеокарте

На рынке игровых ноутбуков довольно давно не было ничего нового или интересного, так как железа компьютерного в целом нового нет и производителям нечего показать своим потенциальным покупателям. Однако, на рынке появился ноутбук на процессоре Ryzen с видеокартой Radeon RX 5500M, который называется MSI Alpha 15 и является первым в своем роде. Такого ноутбука на рынке больше нет, ведь пока что видеокарта только появилась и те пользователи, которые хотят подобную мощность от ноутбука, уже бегут в магазины за покупкой. Стоимость ноутбука пока что не называется, но это явно будет другое удовольствие. Своих денег ноутбук стоит, но только если вам нужен именно ноутбук, а не стационарный игровой компьютер. Вот и ждем теперь цену для России.