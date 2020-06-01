MSI Creator 15 создан для профессионалов

В последнее время многие производители выпускают свои ноутбуки для профессионалов с достаточно высокой производительностью, качественными дисплеями и прочими разными бонусами. Это нужно тем пользователям, которые хотят работать как дома, так и в офисе, либо же путешествовать по миру и заниматься своей деятельностью без каких-либо ограничений. Проблема в том, что чаще всего такого рода ноутбуки обладают крайне слабыми дисплеями, которые не могут похвастаться высоким разрешением или чем-то в таком духе. У ноутбука MSI Creator 15 такой проблемы нет, ведь компания оснастила продукт довольно продвинутым дисплеем с разрешением 4К. Этого с головой хватит тем, кто хочет заниматься дизайном, рисованием или работой с видео.

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