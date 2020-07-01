MSI Creator 17 отправился в продажу

Некоторое время назад был официально анонсирован ноутбук MSI Creator 17, который не только выглядит достаточно стильно и привлекательно, но и является настоящей полноценной рабочей станцией. Это достаточно круто, так как у многих пользователей есть желание работать за ноутбуком с тяжелыми проектами, наслаждаться их удобством и производительностью платформы. Вопрос только в том, сколько такая мобильная станция стоит, ведь у некоторых пользователей есть желание купить гаджет за недорого. У MSI Creator 17 такого преимущества нет, так как производитель выпустил в Китае новинку за 3200 долларов. Это крайне дорого по современным меркам и нам даже кажется, что слишком дорого, учитывая наличие более доступных ноутбуков на рынке.