MSI Creator 400 для создателей контента

Официально представлен корпус MSI Creator 400, который создавали специально для тех, кто хочет создавать контент. То есть, если у вас есть мощный компьютер и вы хотите поставить много накопителей, много вентиляторов для охлаждения производительной начинки и так далее. Так вот, теперь корпус с довольно большими габаритами позволит вам устанавливать практически любые комплектующие, которые обеспечат пользователя необходимой производительностью. Стоимость корпуса пока что не называется, но если вы очень хотите именно большой корпус для всего необходимого, то этот продукт вам явно понравится. Хотя, конечно, стоимость будет высокая, все же это довольно крутой продукт, который явно нацелен на аудиторию, которая не планирует сильно экономить.