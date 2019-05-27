MSI GE65 Raider для настоящих геймеров

Многие пользователи считают, что современные игровые ноутбуки перестали развиваться и что совсем скоро производителям просто не будет что показывать покупателю. Но, крупные производители в который раз показывают, что у них есть четкий план по развитию своих игровых решений. К примеру, компания MSI, которая считается одной из наиболее популярных на современном рынке игровых устройств, представила новый мощный ноутбук MSI GE65 Raider. Его главная фишка в том, что экран этого устройства имеет частоту обновления в 240 Гц. Благодаря этому вы получаете максимально плавную картинку, которая позволяет удобно играть в игры, наслаждаться работой с видео и всему в таком духе. Правда, стоит ноутбук достаточно дорого, но это уже мелочи.