MSI GT75 9SG Titan стоит 4400 долларов

В последнее время игровые ноутбуки становятся все мощнее и мощнее. Когда-то давно мы с уверенностью говорили о том, что ноутбуки никогда не догонят стационарные компьютеры в плане производительности, а сейчас MSI GT75 9SG Titan легко уделает большинство компьютеров. Например, за основу производительности ноутбука взят процессор Intel Core i9-9980HK — это очень мощное решение, которого хватит и на игры, и на программы, и на монтаж видео в 4К. Конечно, за столь громадную мощность нужно платить много денег. Ноутбук стоит 4400 долларов и я уверен, что будут еще какие-то дополнения за отдельную плату. Стоит ли ноутбук своих денег? Да, если вы много ездите и хотите всегда иметь с собой мощное решение для выполнения любых сложных задач.