MSI GT76 Titan тотальное доминирование

MSI GT76 Titan укомплектован топовыми комплектующими. Процессор Intel Core i9-9900K в связке с GeForce RTX 2080. ОЗУ 32 ГБ памяти DDR4, 1 ТБ PCIe NVME SSD накопитель. Охлаждение оснащено 11 тепловыми трубками с четырьмя вентиляторами. 17,3-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 4K, 240 ГЦ. Ноутбук имеет два динамика 2 Вт и сабвуфер 3 Вт.

Имеются подключения Wi-Fi Killer axe, Bluetooth 5.0, порт Gigabit ethernet, выход HDMI, mini-Displayport, два разъема 3,5 мм, четыре порта USB 3.2 типа A и два порта USB 3.2 типа C, один из которых имеет поддержку Thunderbolt 3. Для питания используется два блока питания по 230 Вт каждый. Весит он аж 4,2 кг. Высокая цена около 4700 евро.