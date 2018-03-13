MSI GT83VR Titan стоит слишком дорого

2018-03-13, Автор - Влад Волошин; Продукт - MSI GT83VR Titan; [90]
Официально представлен игровой ноутбук MSI GT83VR Titan, который порадовал пользователей своей крутой начинкой. За основу производительности взят процессор Intel Core i7-8850H, видеокартой выступает NVIDIA GeForce GTX 1080, при том будет возможность выбрать вариант ноутбука с двумя картами, работающими в SLI. Остальные параметры тоже впечатляют, но это все ничто по сравнению со стоимостью устройства - 6200 долларов. При учете довольно громадных размеров продукта, приличном весе и отсутствии возможности работать без подключения к розетке (батареи хватит буквально на час), назвать наутек достойным мобильным решением я не могу при всем желании. Это совсем не то, на что надеялись пользователи. Да и при такой стоимости говорить о популярности продукта будет проблематично, это вариант для гиков, не более.


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