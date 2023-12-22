MSI Готовит к релизу уникальный ноутбук Titan 18 HX

Только что появилась информация о том, что компания MSI готовится представить свой гигантский игровой ноутбук Titan 18 HX на выставке CES 2024 — с первым в мире дисплеем на технологии MiniLED с 4K и 120 Гц. Да, стоит понимать, что в последнее время стандарт MiniLED в сегменте дисплеев ноутбуков, особенно игровых, набирает обороты, и MSI, похоже, хочет занять лидирующую позицию в этом направлении. Основное преимущество панелей MiniLED перед другими моделями заключается в том, что они способны охватывать 100% цветового пространства sRGB, что обеспечивает значительно более высокий контраст, широкую цветовую гамму и больше вариаций цветов, используемых на экране, что в итоге обеспечивает более высококачественное отображение.

Если верить информации инсайдеров, игровой ноутбук MSI Titan 18 HX оснащён 18-дюймовым дисплеем на технологии MiniLED с максимальным разрешением 3840x2400, что делает MSI единственной компанией в мире с ноутбуком, который получил такого рода дисплей. Более того, дисплей имеет частоту обновления 120 Гц и время отклика 3 мс, обеспечивая качественное и плавное отображение игрового процесса — для игрового ноутбука это явно важно. Яркость экрана переваливает за отметку в 1000 нит и он также имеет сертификацию VESA DisplayHDR 1000. При этом остальные характеристики ноутбука пока что никто не сообщает, хотя и так понятно, что это будет очень дорогое устройство с топовым железом для настоящих энтузиастов со всего мира.
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