MSI Modern 15 весит 1,6 кг

В последнее время мы видели достаточно много игровых ноутбуков, которые весят слишком много и не позволяют назвать их мобильными решениями. На фоне таких устройств существенно выделяется модель MSI Modern 15, которая выглядит очень даже привлекательно и весит всего 1,6 килограмма. Этого предостаточно, чтобы вы могли брать устройство на работу или в путешествие, получали удовольствие от того, как на ноутбуке запускаются игры и программы. Для большинства пользователей мощности этого гаджета будет предостаточно, чтобы вообще не переживать об апгрейде или низком уровне мощности. Вопрос только в стоимости для нашего рынка, ведь пока что гаджет в магазины еще не поставили и мы банально не знаем, сколько же устройство стоит в рублях.