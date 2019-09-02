MSI Optix G27C4 выглядит шикарно

Давненько у нас не было новостей об игровых мониторах, но теперь ситуация исправлена. На рынок выходит новый монитор под названием MSI Optix G27C4, который стоит достаточно дешево, по меркам геймерских устройств, при этом обладает 165 Гц частотой смены кадров. Для геймеров, которые прямо очень хотят играть в соревновательные игры и получать максимально плавную картинку, это идеальное решение. Кроме того, у монитора довольно стильный дизайн с красивой тыльной панелью, выгнутой матрицей и прочими мелкими преимуществами. Не могу сказать, что это прямо лучший монитор на рынке и за эти деньги можно взять множество других моделей, но что-то интересное в нем точно есть. Обязательно стоит обратить свое внимание на данный продукт.