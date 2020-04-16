MSI Optix MAG301CR порадует геймеров...

Давненько мы ничего не рассказывали про игровые мониторы, хотя сейчас, в период, когда все сидят дома и отдыхают, игровые мониторы являются лучшим вариантом сложения денег. Специально для тех, кто хочет много играть и получать от этого море положительных эмоций был создан монитор MSI Optix MAG301CR. Он выглядит очень привлекательно, при это обладает целым рядом преимуществ вроде частоты обновления кадра в 200 Гц. Благодаря этому пользователь получает максимально плавную картинку и может с удовольствием наслаждаться происходящим на дисплее. Стоимость новинки пока что никто не называет, но компания явно делает серьезный упор на качестве, так что не стоит ждать низкую стоимость и доступность продукта. Это ближе к флагману.