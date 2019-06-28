MSI Optix MAG322CQRV выглядит прекрасно

Думаю, вы уже соскучились по игровым мониторам, ведь в последнее время их было заметно меньше, чем обычно. К счастью, компания MSI спала нас от скуки и представила новую модель монитора под названием MSI Optix MAG322CQRV — это крутой продукт, который позволяет вам играть в современные игры и получать массу удовольствия. Из названия монитора вы могли подумать, что диагональ дисплея составляет 32 дюйма, но на самом деле диагональ достигает всего 31,5 дюйма. При этом время отклика составляет 1 мс и вы можете вполне спокойно играть в шутеры, наслаждаться соревновательными играми и получать от этого массу положительных эмоций. Дизайн тоже весьма неплох, особенно если вы часто смотрите на тыльную панель монитора. Хотя это редкость.