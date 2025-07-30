MSI Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport Limited Edition появился в продаже

Компания MSI выпустила на европейский рынок планшет Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport Limited Edition, который может похвастаться прочным корпусом из магниево-алюминиевого сплава массой 1,5 кг и 18 мм.

Новинку оснастили чипом Intel Core Ultra 9 (второе поколение) с нейропроцессором (NPU) производительностью до 48 TOPS вычислений ИИ, интегрированной графикой Intel Arc 140V, до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, двумя слотами для накопителей M.2 NVMe PCIe Gen4 SSD, 16-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3840:2400 пикселей, соотношением сторон 16:10, сертификацией VESA DisplayHDR 600 True Black и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, 5-Мп камерой ИК с поддержкой Windows Hello, модулем TPM 2.0 для аппаратной защиты, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, одним портом HDMI 2.1 (8K/60 Гц и 4K/120 Гц), разъемом USB-A 3.2 Gen2, ридером карты SD (XC/HC), RJ-45 LAN, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, батареей ёмкостью 99,9 Втч и поддержкой 100-Вт зарядки.

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