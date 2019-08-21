MSI Prestige с хорошей батареей

Длительное время производители ноутбуков не знали, как им можно выделяться на фоне конкурентов и как привлекать преданных фанатов электроники очередными лозунгами про более высокую производительность. Сейчас буквально у каждого второго ноутбука есть классная клавиатура с экраном, привлекательный дизайн корпуса и прочие мелочи, к которым мы уже привыкли. Выделиться тяжело и компания MSI решила, что нужно брать покупателя за счет автономности работы. Сейчас производитель заявляет, что MSI Prestige, новый ноутбук компании, работает без подключения к розетке в течение 16 часов. Этого хватит, чтобы спокойно заниматься своими делами, работать, смотреть фильмы в дороге и все в таком духе. Стоимость пока что не известна, но мы подождем.