MSI анонсировала блок питания MPG A1000G Premium

MPG A1000G — новейший игровой блок питания от MSI мощностью 1000 Вт, разработанный для геймеров, которые ищут лучшее для своей сборки.

Помимо сертификата 80 PLUS GOLD, MPG A1000G также оснащен 100% японскими конденсаторами, рассчитанными на 105 °C, и твердотельными конденсаторами, обеспечивающими наилучшее качество продукта и стабильность работы. Благодаря таким функциям, как дизайн с одной шиной, MPG A1000G предназначен для поддержки других энергоемких компонентов, таких как процессоры Intel Core 12-го поколения или новейшие видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30-й серии.

MPG A1000G имеет узоры, напоминающие те, что вы можете увидеть на корпусе ПК MPG VELOX 100P AIRFLOW и материнской плате MPG Z690 CARBON WIFI. С точки зрения совместимости продукты MSI могут легко сочетаться друг с другом, создавая дружественную экосистему ПК для самостоятельной сборки.

Сертификация 80 PLUS Gold для MPG A1000G обещает более низкое энергопотребление и более высокую эффективность. Говоря об энергопотреблении, MPG A1000G также имеет режим 0% RPM. Режим вентилятора 0% RPM может эффективно остановить работу вентилятора, когда TDP ниже 40%, чтобы снизить как системный шум, так и потребление энергии.

Имея размеры 150 мм x 150 мм x 86 мм, MPG A1000G меньше, чем типичные блоки питания на рынке в том же сегменте ATX. Это упрощает установку, оставляя больше места в корпусе ПК для прокладки кабелей или вентиляции. Полностью модульная конструкция MPG A1000G означает, что можно использовать только те разъемы, которые вам необходимые для сборки. Это значительно уменьшает путаницу кабелей и упрощает сборку системы в целом.

Комментарии и отзывы MSI MPG A1000G Premium
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