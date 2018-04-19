MSI анонсировала мощный портативный компьютер WT75

Состоялся анонс мощного портативного компьютера MSI WT75. Ноутбук получил 17,3 -дюймовый дисплей с разрешением 1920 * 1080 точек. В основе устройства лежит процессор Intel Xeon и дискретным графическим ускорителем NVIDIA профессионального уровня. Объём ОЗУ в максимальной конфигурации составляет 64 Гбайт. В качестве ОС выступит Windows 10. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ас и Bluetooth 5, дактилоскопический сканер, аудиосистема с двумя динамиками и сабвуфер. Старт продаж новинки ожидается уже этим летом.