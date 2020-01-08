MSI анонсировала монитор для киберспортивных дисциплин

MSI является крупным поставщиком мониторов для киберспорта. Компания анонсировала очередной продукт, монитор MSI Optix MAG251RX. Модель предлагает высокую частоту обновления экрана 240 Гц и технологию Nvidia G-Sync.

Монитор имеет IPS матрицу с сертификатом VES HDR 400. Он оснащен светодиодными лампами, работающие на программном обеспечении MSI Mystic Light. HDR 400 предлагает диапазон цветов sRGB и имеет яркость всего 400 кд/м². Приложение Gaming OSD предлагает пользователю больше настроек экрана, с помощью смартфона.

Optix MAG251RX оборудован разъемом DisplayPort 1.2, двумя портами HDMI 2.0, а также один USB Type-C. У модели имеется концентратор USB с одним портом USB 2.0 типа B и тремя портами USB 2.0 типа A. MSI Optix MAG251RX был представлен на CES 2020 и скоро появится на рынке.