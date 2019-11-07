MSI анонсирует ноутбук Modern 15

Modern 15 весит всего 1,6 кг, что делает его ультрапортативным высокопроизводительным ноутбуком. Гладкое алюминиевое и пескоструйное черное покрытие создает сдержанный и стильный внешний вид.

Особенностью MSI Modern 15 является его производительность, обеспечиваемая процессором Intel Core i7 10- го поколения и графикой Nvidia MX250. Ноутбук с памятью DDR4-2666 с максимальным расширением до 64 ГБ. Создатели контента смогут обрабатывать все что угодно: от редактирования легких 2D-изображений до обработки видео.

Modern 15 имеет 15,6-дюймовый Full HD дисплей, Modern 15 оборудован двумя SSD-накопителями. Модель предлагает слот для карт памяти microSD, подключение HDMI, поддержку 802.11ac WiFi и Bluetooth v5.