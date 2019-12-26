MSI готовит ноутбуки для создателей контента

На просторах интернета появилась информация о том, что компания MSI официально готовится к релизу новых ноутбуков Evoke, которые созданы специально для тех, кто не играет в игры, а занимается созданием контента. Это довольно интересное решение со стороны производителя, ведь на рынке довольно много интересных решений в этом сегменте, но вот MSI ранее предпочитала делать упор на игровых решениях. Теперь же, видимо, производитель выйдет на рынок профессиональных ноутбуков, которые позволят работать с довольно мощным железом вдали от дома или вовсе во время путешествий по всему миру. Конечно, сейчас у нас нет стоимости этого гаджета, да и даты старта продаж тоже, но это явно будет интересное решение с классным дизайном и экраном.