MSI отзывает кулеры MAG CoreLiquid 360R и 240R из-за дефекта

Компания MSI объявила об отзыве своих систем жидкостного охлаждения ЦП MAG CoreLiquid 360R и 240R из-за производственного брака. По-видимому, эти кулера склонны к накоплению отложений в канале охлаждающей жидкости, вызывая засорение и серьезное снижение эффективности охлаждения. В режиме ожидания температура ЦП может достигать 62 °C.

«Наше предварительное расследование выявило, что небольшая часть жидкостных кулеров образует осадок, который может вызвать засорение. Это, не нанесет никакого ущерба вашей системе, поскольку процессоры оснащены механизмом защиты от перегрева», — говорится в сообщении MSI. Компания создала онлайн-формы для бесплатной замены кулера.