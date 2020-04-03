MSI показала ноутбуки с новой видеокартой

Вслед за компанией Razer, которая продемонстрировала свой новый ноутбук с совершенно новым железом, компания MSI тоже представила свои устройства на новом поколении процессоров и мобильных видеокарт. Стоит сразу отметить, что никаких кардинальных изменений в этом плане нет и компания не сможет предоставить какой-то прорвы в плане производительности. Ведь сам по себе процессор и видеокарта практически не могут похвастаться серьезным приростом производительности по сравнению с предыдущим поколением. С другой стороны, нужно понимать, что дело не только в мощности, но и в уровне температур. Новое поколение потребляет намного меньше энергии, так что и тепла будет выделяться меньше. Ждем новинку в магазинах и тогда будем говорить.