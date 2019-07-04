MSI представила GP65 и GL75 — игровые ноутбуки с RTX 2060 и тонкими рамками

MSI анонсировала продолжение линейки ноутбуков GP Leopard и GL, анонсировал GP65 Leopard и GL75.

Как и предыдущие игровые ноутбуки компании, новые модели относятся к флагманской линейке, так что геймеров ждет мощная начинка. Оба устройства получили Intel Core i7 девятого поколения и GeForce RTX 2060 типа GDDR6 на 6 ГБ. Отличаются ноутбуки дисплеями с тонкими рамками. GP65 Leopard получил 15.6-дюймовый экран с Full HD-разрешением 1920×1080 и частотой обновления 144 Гц. Модель GL75 обзавелась дисплеем аж на 17.3 дюйма, но уже без высокой частоты обновления.

Из общих черт ноутбуков также стоит отметить большие динамики, поддержку технологии Nahimic 3 Audio Enhancer, а также подсветку клавиатуры. Последнюю можно гибко настроить под собственные нужды, отмечая клавиши разными цветами. В ноутбуках также используется система охлаждения Cooler Boost 5. Она состоит из раздельных термомодулей для центрального и графического процессоров, а также семи тепловых трубок для стабильной работы всех компонентов. Цену и дату релиза ноутбуков MSI не раскрыла.