MSI представила OLED-монитор MEG 342C QD-OLED

Буквально пару дней назад мы говорили о том, что компания ASUS планирует покорить рынок игровым монитором с OLED-матрицей, как сегодня компания MSI тоже заявила, что готова удивлять аудиторию чем-то крайне схожим. Речь об игровом мониторе MEG 342C QD-OLED, который имеет диагональ в 32 дюйма, OLED-матрицу с шикарной цветопередачей и разрешение 3440x1440 точек. Стоит сказать, что частота обновления дисплея в этом случае составляет 175 Гц, что довольно необычно, а сама матрица слегка изогнута, так что производитель собрал буквально все бонусы, которые только имеются на рынке — найти более продвинутый в плане характеристик монитор будет проблематично, тем более с такой матрицей. Впрочем, только на характеристиках производитель не остановился.

Также у нового монитора имеется довольно привлекательный дизайн корпуса, который сразу даёт понять, что это игровой монстр, да и подсветка, конечно же, тоже имеется — есть подсветка на нижней грани монитора, которая очень привлекательно освещает рабочее пространство. В целом монитор выглядит добротным флагманом, но пока что говорить о стоимости продукта проблематично — производитель не назвал официальную цену, а предположить, сколько будет стоить OLED-монитор игрового формата, почти нереально. Будем ждать появления новинки в магазинах и тогда можно будет говорить точнее, но и сейчас всем должно быть понятно, что OLED-мониторы это будущее индустрии. И вскоре таких моделей на рынке будет гораздо больше.
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