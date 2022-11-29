MSI представила СЖО MAG CORELIQUID M Mortar

Сегодня компания MSI официально представила миру свою новую систему жидкостного охлаждения MAG CORELIQUID M Mortar, которая представлена в двух вариантах исполнения. В первом случае пользователь получает достаточно базовую модель с двумя секциями радиатора и двумя вентиляторами, то есть 240 мм, так что этого должно быть достаточно для большинства современных процессоров без функции разгона. В теории, конечно, СЖО хватит и для К-вариантов от Intel или для достаточно продвинутых процессоров AMD, но это будет работа на грани возможностей, а так делать, конечно, мы не рекомендуем, так как износ подшипника в вентиляторах будет выше, да и температуры будут предельные. Но есть в модельном ряде MSI MAG CORELIQUID M 'Mortar' ещё и модель на три секции радиатора.

Там уже три вентилятора идёт в комплекте, что позволяет заметно эффективнее охлаждать систему. И в определённых ситуациях это действительно важный бонус, так как пользователю нужно продвинутое охлаждение для современных флагманских процессоров топового уровня. В некоторых ситуациях СЖО приходится рассеивать до 300 Вт тепла, что просто безумно много и даже очень классные башни с вентиляторами справиться с этой задачей просто не смогут. Более того, нужно понимать, что СЖО в определённом плане является более эффективным решением, так как создаёт дополнительный поток воздуха в корпус. Стоимость новинки пока что никто не сообщает, но это флагманский продукт, так что будет дорогим, это факт.
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