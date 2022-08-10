MSI представила блоки питания MEG Ai1300P PCIE5

Сегодня MSI анонсирует свой MEG Ai1300P PCIE5, став первым производителем в мире, предлагающим блок питания, полностью совместимый с ATX 3.0. Ранее в этом году мы представили первые эксклюзивные фотографии линейки блоков питания MSI MEG с полным соответствием стандарту ATX 3.0. Мы также говорили о том, что блоки питания следующего поколения разрабатываются для обеспечения увеличения мощности до 3 раз, о чем потребители должны помнить, если они планируют перейти на видеокарты следующего поколения. Теперь MSI наконец-то официально представляет линейку блоков питания MEG PCIE5 следующего поколения, которая также является первым в мире настоящим дизайном ATX 3.0. Главным продуктом линейки блоков питания MSI MEG PSU является блок питания MEG Ai1300P PCIE5, который представляет собой готовую для энтузиастов модель, предназначенную для платформ ЦП и ГП следующего поколения.

«MSI демонстрирует блок питания MEG Ai1300P PCIE5, первый в мире блок питания, полностью готовый для ATX 3.0 и PCIe 5.0. Поскольку видеокарты становятся все более важными, пользователи должны знать, какие компоненты покупать для своей системы, если они хотят обновить ее. Чтобы понять, почему MEG Ai1300P PCIE5 является идеальным блоком питания будущего, давайте начнем с понимания ATX 3.0», — говорится в официальном пресс-релизе. И данный релиз на самом деле важен, так как скоро выйдут весьма требовательные видеокарты следующего поколения, которые требуют много мощности.
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